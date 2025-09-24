健康網》洗完頭超毛躁？ 食藥署授「洗護4步驟」柔順有光澤

食藥署提醒，潤絲精不能與洗髮精混用，否則可能會出現洗不乾淨、潤絲不完全的狀況；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人洗頭最後都會用潤絲精，卻常常洗完還是一頭毛躁的亂髮。食藥署於臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」發文提醒，潤絲精不能與洗髮精混用，否則可能會出現洗不乾淨、潤絲不完全的狀況；記得洗、護要分開，並掌握4步驟，髮絲才會柔順蓬鬆。

食藥署指出，目前常見市售潤絲精的劑型為乳劑，主要由「陽」離子界面活性劑、水分、油分及保濕劑，並輔以水、香料、色素及防腐劑等成分組成。因此，不能與洗髮精混用，因為洗髮精的主作用成分是「陰」離子界面活性劑，兩者作用相反，混在一起可能會出現洗不乾淨、潤絲不完全的狀況。

請繼續往下閱讀...

食藥署接著說明，洗髮後頭髮多帶負電荷，使用潤絲精時，其中的陽離子界面活性劑可以附著在帶負電的毛髮上並吸附油脂、形成水合層，以防止靜電、減少摩擦力，讓頭髮柔順有光澤且不打結，形成保護頭髮表層的效果。

食藥署也列出正確的洗護步驟：首先，取適量洗髮精放在手上，從髮根開始塗抹，再順勢往頭髮末端塗抹，盡量塗抹均勻；之後需用大量水沖洗乾淨，直到黏膩感消失為止；再於髮中及髮尾塗上潤絲精；停留片刻後再沖淨。洗護分開用，髮絲才會蓬鬆！

最後，食藥署提醒，購買潤絲精、護髮乳、潤髮乳等產品前，要看清楚產品是否有完整化粧品標示項目，以確保自身權益。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法