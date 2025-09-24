自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》洗完頭超毛躁？ 食藥署授「洗護4步驟」柔順有光澤

2025/09/24 09:06

食藥署提醒，潤絲精不能與洗髮精混用，否則可能會出現洗不乾淨、潤絲不完全的狀況；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署提醒，潤絲精不能與洗髮精混用，否則可能會出現洗不乾淨、潤絲不完全的狀況；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人洗頭最後都會用潤絲精，卻常常洗完還是一頭毛躁的亂髮。食藥署於臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」發文提醒，潤絲精不能與洗髮精混用，否則可能會出現洗不乾淨、潤絲不完全的狀況；記得洗、護要分開，並掌握4步驟，髮絲才會柔順蓬鬆。

食藥署指出，目前常見市售潤絲精的劑型為乳劑，主要由「陽」離子界面活性劑、水分、油分及保濕劑，並輔以水、香料、色素及防腐劑等成分組成。因此，不能與洗髮精混用，因為洗髮精的主作用成分是「陰」離子界面活性劑，兩者作用相反，混在一起可能會出現洗不乾淨、潤絲不完全的狀況。

食藥署接著說明，洗髮後頭髮多帶負電荷，使用潤絲精時，其中的陽離子界面活性劑可以附著在帶負電的毛髮上並吸附油脂、形成水合層，以防止靜電、減少摩擦力，讓頭髮柔順有光澤且不打結，形成保護頭髮表層的效果。

食藥署也列出正確的洗護步驟：首先，取適量洗髮精放在手上，從髮根開始塗抹，再順勢往頭髮末端塗抹，盡量塗抹均勻；之後需用大量水沖洗乾淨，直到黏膩感消失為止；再於髮中及髮尾塗上潤絲精；停留片刻後再沖淨。洗護分開用，髮絲才會蓬鬆！

最後，食藥署提醒，購買潤絲精、護髮乳、潤髮乳等產品前，要看清楚產品是否有完整化粧品標示項目，以確保自身權益。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中