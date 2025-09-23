自由電子報
屏基「兒童發展聯評重點中心」成立 高長、高醫後第3家

2025/09/23 13:34

屏基跨專業團隊到三地門口社部落，測驗小朋友手眼協調及運筆能力。（屏東基督教醫院提供）

屏基跨專業團隊到三地門口社部落，測驗小朋友手眼協調及運筆能力。（屏東基督教醫院提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕繼高雄長庚、高醫之後，屏東基督教醫院成為高屏區第三家通過衛福部核定，成立兒童發展聯合評估重點中心的醫療院所，今（23）日揭牌，該中心整合小兒科、復健科、身心科等跨專業團隊，結合篩檢、聯合評估、兒童復健與親職訓練，可增加服務量能、縮短等待時程。

屏東縣政府衛生局局長張秀君出席揭牌儀式時表示，屏東縣有4所醫院設有兒童發展聯合評估中心，包括屏東榮總、衛福部屏東醫院、安泰醫院、屏東基督教醫院，如今屏基進一步成立聯評重點中心，規模更大，團隊人力更足，能把服務量能做大效能提升，讓發展遲緩或疑似遲緩的兒童在黃金療育期獲得就近、即時且完整的支持與照護。

屏基跨專業團隊多年來深入偏鄉，協助家長及早識別發展遲緩，避免錯過黃金療育期。圖為在瑪家衛生所評估小朋友的語言發展。（屏東基督教醫院提供）

屏基跨專業團隊多年來深入偏鄉，協助家長及早識別發展遲緩，避免錯過黃金療育期。圖為在瑪家衛生所評估小朋友的語言發展。（屏東基督教醫院提供）

屏基院長吳榮州指出，屏基為屏東縣境唯一聘有兒童神經科、兒童復健科、兒童心智科與兒童骨科專任醫師的醫院，並有醫學中心兒科醫師跨院支援遺傳與新陳代謝等特殊診療服務，具備完整的兒童醫療量能；也是高屏區唯一執行世界衛生組織針對發展遲緩兒童親職技巧訓練台灣計畫的醫院。

屏基兒童發展聯合評估重點中心主任王重元表示，屏基持續強化兒童發展篩檢與聯合評估服務，評估案量自2012年的419位，增至2024年的821位，成長將近2倍，預計今年將突破千件。在成立聯合評估重點中心後人力擴編，例如本來只有2位兒童心理師，已擴充至4位，原只有1位個管師，如今增至共3位等。

過去屏縣只有兒童發展聯合評估中心，受限於醫事人員的人力與專科醫師的專業，等待評估的時間有時可能達3個月，有的家長因此選擇到高雄設有重點中心的醫學中心，如今屏基成立聯評重點中心，納入更多人才擴充空間加速時效，鄉親即可就近接受服務。

屏基兒童發展聯合評估重點中心揭牌，提升屏縣早療量能，守護偏鄉孩子的黃金療育期。（記者羅欣貞攝）

屏基兒童發展聯合評估重點中心揭牌，提升屏縣早療量能，守護偏鄉孩子的黃金療育期。（記者羅欣貞攝）

屏基兒童發展聯合評估重點中心9月23日揭牌。右起屏縣醫師公會理事長江俊逸、屏東縣衛生局長張秀君、屏基院長吳榮州、兒童發展聯合評估重點中心主任王重元。（記者羅欣貞攝）

屏基兒童發展聯合評估重點中心9月23日揭牌。右起屏縣醫師公會理事長江俊逸、屏東縣衛生局長張秀君、屏基院長吳榮州、兒童發展聯合評估重點中心主任王重元。（記者羅欣貞攝）

