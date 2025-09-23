自由電子報
健康 > 杏林動態

獅子會澎湖4會合作 捐血車到澎科大募捐年輕熱血

2025/09/23 13:13

捐血車直接開進校園，招募年輕族群加入快樂捐血人行列。（記者劉禹慶攝）

捐血車直接開進校園，招募年輕族群加入快樂捐血人行列。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖邁入超高齡社會，年輕人離鄉謀生，不僅缺乏勞動力，也讓澎湖時常出現血荒，由於年輕族群是捐血主力，因此獅子會澎湖4個分會破天荒，首度攜手合作舉辦捐血活動，並直接將捐血車開抵國立澎湖科技大學校園，募捐大學校園熱血，為澎湖血庫建立安全存量。

今（23）日高雄捐血中心馬公捐血站，由高雄調來捐血車，機動性前往澎科大校園及營區，為期4天舉辦捐血活動，主動出擊解決澎湖少子化問題嚴重，直接衝擊捐血安全存量問題，澎湖4個獅子會分會，獲悉澎湖血荒議題，破天荒首度合作舉辦捐血活動，首站選擇進軍澎科大校園。

雖然今日受到樺加沙颱風尾影響，但澎科大學子仍踴躍挽起袖子捐出熱血，300E2區國際獅子會總監陳建全、捐血主席 黃麗蘭、西瀛獅子會長許逸宥 、澎湖獅子會長李松霖、媽宮獅子會長洪嘉穗、馬公港獅子會長高偉峻等人都到場，冒雨在校園中宣導捐血救人，澎科大學子也相當捧場，成群結隊前往捐血車捐血。

馬公捐血中心主任許文坤表示，受到少子化衝擊影響，捐血年齡層出現嚴重斷層，許多資深捐血人即將變成用血人，為了拓廣捐血族群，除了每週與企業、人民團體等舉辦捐血活動，9月中旬由高雄調配捐血車抵澎4天，巡迴各營區及澎科大校園募血，號召年輕人加入快樂捐血人行列。

澎湖四個獅子會分會，首度合作舉辦捐血活動。（記者劉禹慶攝）

澎湖四個獅子會分會，首度合作舉辦捐血活動。（記者劉禹慶攝）

