川普稱孕婦吃止痛藥恐增新生兒自閉症風險 醫：不用聽他的！

美國總統川普聲稱孕期服用特定藥物引發自閉症的關聯很大，隨即遭美國兒科學會與婦產科醫學會等數十個醫療團體譴責。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕美國總統川普聲稱孕期服用含乙醯氨酚（acetaminophen）的常見止痛藥，與胎兒自閉症風險「非常顯著增加」有關，導致消費者恐慌，藥廠股價也隨之重挫，不過此番言論隨即遭美國兒科學會與婦產科醫學會等數十個醫療團體譴責。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈今（23日）受訪時也直言，乙醯氨酚是孕婦止痛、退燒的相對安全藥物，「自閉症其實原因很多，川普不是醫生，也不是科學家，他是政治家，所以這個不用聽他的。」

川普22日在白宮記者會上投下一枚震撼彈，他指出美國食品藥物管理局（FDA）將提醒醫師，孕婦若服用止痛藥「泰諾」（Tylenol）恐增加新生兒自閉症風險，該藥主要成分乙醯氨酚（acetaminophen）。乙醯氨酚是台灣民眾熟悉的「普拿疼」（Panadol）與美國「泰諾」等藥品的主要成分。不過醫界普遍認為，目前缺乏確切學理證據支持兩者存在因果關係。

黃建霈指出，乙醯氨酚是目前孕婦止痛、退燒的相對安全藥物，「比其他許多藥都還安全。臨床上用了這麼多年，也用了那麼多人，也沒聽到怎樣。」他補充，在許多國家孕婦用藥都有登記，一旦發生不良事件就會通報。

黃建霈強調，藥物的使用原則就是「該用才用，不該用也不是說拿來當糖果吃」。孕婦若有疑慮，應與醫師討論評估。他也舉例，常見如頭痛、感冒喉嚨痛，醫師多會開立乙醯氨酚，相較之下，布洛芬等非類固醇抗發炎藥（NSAIDs）不僅容易傷胃，孕晚期使用還可能影響胎兒腎功能、造成羊水不足，甚至導致動脈導管過早關閉。若與嗎啡、鴉片類止痛藥相比，副作用更大，「乙醯氨酚已經算相對安全，只要按照建議使用、有需要才用。」

美國總統川普聲稱孕期服用含乙醯氨酚（acetaminophen）的常見止痛藥，與胎兒自閉症風險「非常顯著增加」有關。（彭博）

