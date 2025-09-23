自由電子報
健康 > 心理精神

新北29區全面達成失智友善社區 侯友宜宣布明年成立高齡長照處

2025/09/23 13:20

淡水古蹟博物館長蔡美治表示，館方推出「行動博物館」，將昔日學校用帽、懷舊零食、樂器等物品帶到長照中心或學校，讓長者親手觸摸與體驗。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市65歲以上人口已突破79萬人，推估失智人口逾5萬7千人。市府衛生局今（23）日舉辦「失智不失愛、新北暖陪伴」記者會，市長侯友宜出席並表示，全市已完成29區「失智友善社區」，成為全台首個「區區失智友善」城市，象徵高齡與失智照護邁入新階段；同時也宣布，新北明年將率六都成立「高齡長期照顧處」，整合衛生局與社會局資源，讓政策更具整合性。

目前新北已建構多層次守護網，包括66處失智據點、14家失智共照中心，以及約5500處「失智友善守護站」，確保長者在日常中能隨時獲得協助，並提升市民對失智的理解與接納。

新北市長侯友宜（右2）與長者開心合照。（記者羅國嘉攝）

侯友宜指出，失智不僅是公共衛生挑戰，更是家庭課題，「我們要讓長者在社區中繼續有尊嚴地生活，失智不是失去愛，而是需要更多陪伴。新北將用行動守護每一位長者，讓家庭照顧不再孤單。」

衛生局長陳潤秋表示，新北積極推動「社會處方」，將非藥物介入融入日常，透過藝術、音樂、運動、園藝與觀光等多元體驗，延緩退化、提升參與，並減輕家庭照顧壓力。「失智照護不只是醫療議題，更是生活的議題，希望長者能在社區裡被看見、被參與。」

長者體驗製作甜點。（記者羅國嘉攝）

淡水古蹟博物館長蔡美治表示，館方已與馬偕醫院簽署MOU，成為失智友善場館。藝術療癒對長者十分重要，館內日式、閩南式等多元建築風格，與長輩的生活記憶緊密相連，例如古厝的大灶或燒水處，都能喚起共鳴與喜悅；部分日式建築也讓受過日式教育的長者感到熟悉，也能獲得身心放鬆。

蔡美治也說，針對不便前來參觀的長者，館方推出「行動博物館」，將昔日學校用帽、懷舊零食、樂器等物品帶到長照中心或學校，讓長者親手觸摸、體驗並聆聽解說，喚起回憶並帶來互動。

長者運用儀器做全身運動。（記者羅國嘉攝）

長者體驗疊積木。（記者羅國嘉攝）

新北市65歲以上人口已突破79萬人，推估失智人口逾5萬7千人。市府衛生局今（23）日舉辦「失智不失愛、新北暖陪伴」記者會。（記者羅國嘉攝）

