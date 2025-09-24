自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》秋季嘗「柿」維C滿滿防感冒 挑選指南一次看

2025/09/24 06:33

農業部指出，柿子富含維生素A、菸鹼素、鈣、磷、鉀、鎂、碘等營養素，尤其維生素C含量特別高；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕節氣已進入秋分，9月的尾聲，也到了秋季這個柿子上市、品嘗好時節。農業部於臉書專頁發文分享，想在秋天吃到好吃的柿子，挑選時應注意外型是否光滑飽滿、顏色是否鮮豔澄亮、萼片是否新鮮無裂萼、頂裂及病蟲害。此外，柿子因富含維生素A、菸鹼素、鈣、磷、鉀、鎂、碘等營養素，尤其維生素C含量高，營養師高敏敏也曾提及，攝取有助縮短感冒病程、加快傷口癒合。

農業部表示，秋分時節柿子正紅，品嘗正當時。想要挑選出好吃的柿子，可牢記以下4重點：外型光滑飽滿；顏色鮮豔澄亮；萼片新鮮；沒有裂萼、頂裂及病蟲害。另，農業部也曾發文介紹，柿子依果實在樹上成熟時能否自然脫澀，區分為「甜柿」和「澀柿」兩大類。甜柿食用不會有澀味；澀柿在整個果實生長期皆會累積可溶性單寧，採收後需經人工脫澀處理才可食用。

農業部並指出，柿子富含豐富營養成分，包含生素A、菸鹼素、鈣、磷、鉀、鎂、碘等營養素，維生素C含量尤其高。購回後，於室溫中可保存1-2週，但會逐漸軟化，建議應儘早食用完畢。冷藏應以餐巾紙或報紙包裹後，再放置冰箱，則可維持較久的硬度。

此外，高敏敏也曾介紹，柿子削去果皮後營養滿滿，特別是以下營養素，有助健康：

β-胡蘿蔔素：轉換成維生素A後，可保護眼睛視力、皮膚及黏膜組織健康。

高膳食纖維：具高飽足感，豐富的纖維還能抑制胃口，幫助排便超順暢、增加飽足感。

維他命C：可縮短感冒病程、加快傷口癒合。除此之外，也能幫助對抗壓力、增加保護力、養顏美容，且能中和自由基。

礦物質鉀：可預防心血管疾病 降血壓、消水腫。

另，高敏敏提醒，柿子雖好處多，仍須注意勿空腹食用或吃太多，以免造成消化不良。若與蛋白質食物一起吃，建議可去除柿子皮再享用，因柿子皮含有鞣酸，與蛋白質食物結合易影響消化。此外，柿子甜度高，糖尿病和高血糖者須注意攝取量；腎臟病患者、需限鉀者，也不建議過度享用。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

