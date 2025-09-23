流感拉警報！ 雲林幼兒園大班童染A流不治 開學至今63班停課

公費流感疫苗10月1日開打，國小至高中、職及五專一至三年級學生將統一於校園集中接種疫苗。（雲林縣府提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕流感疫情升溫！雲林縣開學不到1個月已有63班次停課，昨（22）日傳出一名幼兒園大班幼童因流感併發重症死亡，雲林縣衛生局長曾春美指出，接種疫苗為預防流感，避免重症與死亡的最好方法，今年公費流感疫苗將在10月1日開打，呼籲民眾踴躍接種。

雲林縣衛生局表示，該名幼兒園大班幼童在9月13日出現發燒症狀在家服用退燒藥，14日持續發高燒家人帶到診所就醫，快篩確診A型流感，15日因高燒及出現抽搐症狀，家人緊急送醫急診，留院觀察期間又出現第2次抽搐，隨即轉往重症責任醫院台大醫院雲林分院加護病房，22 日死亡。

請繼續往下閱讀...

衛生局說，該名幼童沒有施打疫苗，就讀的幼兒園在9月15日通報流感群聚且全班停課。

曾春美表示，今年流感疫情有比往年嚴重趨勢，累計至9月22日雲林縣全縣確診流感併發重症有72例，其中21例死亡，年齡層80至89歲有5人、70至79歲有5人、60至69歲6人、50至59歲有2人、40至49歲1人、6歲以下有2人。

另停課部分，雲林縣8月25日開學至昨天共有63班次停課，另有7班雖未達停課但持續監測中，去年同期只有7班次停課、前年16班次。

曾春美指出，今年流感疫苗全面改採三價流感疫苗，縣府採購公費有19萬劑、自購3500劑，第一階段從10月1日開打，提醒符合公費接種對象民眾前往接種，國小至高中、職及五專一至三年級學生將統一於校園集中接種疫苗。

公費流感疫苗10月1日開打，雲林縣衛生局呼籲符合資格民眾踴躍接種。（雲林縣衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法