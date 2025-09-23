自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》川普稱普拿疼成分恐致自閉症？ 美醫界批說法不負責任

2025/09/23 12:51

川普不贊成孕婦吃含「乙醯胺酚」的常見止痛藥，恐與自閉兒有相關，這項宣布引發民眾疑慮。（彭博）

川普不贊成孕婦吃含「乙醯胺酚」的常見止痛藥，恐與自閉兒有相關，這項宣布引發民眾疑慮。（彭博）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國總統川普22日在白宮召開記者會宣布，懷孕期間服用含「乙醯胺酚」（Acetaminophen）的常見止痛藥，可能與胎兒罹患自閉症的風險「非常顯著增加」有關。乙醯胺酚是台灣民眾極為熟悉的「普拿疼」（Panadol）的主要成分，這項宣布引發民眾疑慮。不過，美國醫學專家示警，這樣的說法毫無根據，給孕婦帶來有害且混淆的訊息。

由於乙醯胺酚是台灣民眾極為熟悉的「普拿疼」（Panadol）及美國「泰諾」（Tylenol）等品牌止痛藥的主要成分，川普的這項宣布為公共衛生領域投下震撼彈。

川普在白宮羅斯福廳表示：「自閉症的急遽增加是史上最驚人的公共衛生發展之一。」他說：「服用泰諾是不好的，基於此原因，我們強烈建議女性在懷孕期間限制使用，除非有醫療上的必要。」

美國婦產科醫師學會支持孕期使用乙醯胺酚

根據《衛報》（The Guardian）報導，醫學專家們紛紛示警，美國總統川普警告孕婦避免服用泰諾，他將含有乙醯胺酚的止痛藥與兒童自閉症增加畫上關聯，這種說法毫無根據。從「美國母胎醫學學會」（SMFM）到「美國婦產科醫師學會」（ACOG），各界醫師都支持孕期使用乙醯胺酚。

ACOG會長史蒂文．弗萊施曼（Steven Fleischman）在聲明中指出：「將孕期使用乙醯胺酚與自閉症劃上等號的說法，不僅令臨床醫師高度憂心，更是不負責任，因為這會給孕婦帶來有害且混淆的訊息，其中包括那些在孕期可能必須依賴這種有益藥物的病人。」

母胎醫學學會（SMFM）發表聲明指出：「雖然有研究建議，孕期使用乙醯胺酚與孩童自閉症及注意力不足過動症（ADHD）風險增加之間，可能存有關聯，但整體研究回顧，並沒有確定的因果關係。」

杜倫大學（Durham University）社會與發展心理學副教授莫妮克．博薩（Monique Botha）則是多位國際醫學專家之一，她強調，他們「非常有信心」孕期用藥與自閉症之間不存在關聯。

她指出：「有許多研究都推翻了這種說法，其中最重要的一項，是瑞典在2024年發表的一項大型研究，分析240萬名新生兒，並使用兄弟姊妹的數據比較，結果發現孕期暴露於普拿疼（paracetamol）與後來的自閉症、注意力不足過動症（ADHD）或智能障礙之間，完全沒有任何關聯。」

