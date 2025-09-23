身體發炎好痛苦！避7種食物 改吃這些健康替代品

有7種容易引發發炎的食物應避免。圖為易引發發炎的香腸。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕現代飲食中常常含有一些容易引發發炎的食物，這些食物會隨著時間推移而損害身體。印度時報（TOI）指出，有7種容易引發發炎的食物應避免，並推薦更健康的替代品。

第一種食物：精製麵粉零食。從餅乾到麵包都含有精製麵粉。因加工過程中纖維素和營養素流失，精製麵粉會迅速升高血糖，引發發炎反應。更好的選擇是全穀物，例如燕麥、糙米或小米餅。全穀物能緩慢釋放能量，富含纖維素，有助於降低發炎指標。

第二種食物：含糖飲料。碳酸飲料和瓶裝果汁雖然口感清爽，但含有大量的遊離糖（free sugars）。這些飲料會增加C反應蛋白（CRP）水平，而C反應蛋白正是發炎標記物。若改完引用檸檬、小黃瓜等水果入味的飲用水，不僅能補充水分，還能得到幫助對抗發炎的抗氧化劑。

第三種食物：油炸食品。炸丸子、炸薯條雖然美味，但它們含有反式脂肪，會刺激細胞內的發炎反應。選擇用橄欖油或菜籽油油炸或烘烤的食物，可降低健康風險，同時也能保持食物的酥脆口感。

第四種食物：加工肉類。香腸這種加工肉類含有大量亞硝酸鹽等防腐劑，這些成分會加劇發炎。而富含蛋白質的扁豆、大豆和鷹嘴豆，是更健康的替代品。它們富含膳食纖維、抗氧化劑和植物化合物，能夠有效緩解發炎。

第五種食物：過量乳製品。適量攝取乳製品對大多數人來說是安全的，但過量食用，尤其是全脂起司和奶油，可能會加劇某些敏感人群的發炎。改用杏仁奶、腰果奶或豆漿等堅果類飲品代替乳製品，或用豆奶酪代替乳酪，可以保持食物的口感，同時避免攝取過多的乳製品帶來的潛在風險。

第六種食物：包裝糕點。包裝糕點是指經過包裝處理的糕點類食品。許多包裝糕點含有氫化油和高果糖玉米糖漿，這些成分都是引發發炎的常見因素。用紅糖、全麥粉和椰子油或花生油等健康油脂自製的糕點，不僅可以滿足對甜食的渴望，還能促進健康。

第七種食物：過量紅肉。大量食用紅肉，尤其是燒烤或炙烤過的紅肉，會產生與發炎相關的化合物。改為食用富含Omega-3脂肪酸的魚類，可有效降低發炎。

