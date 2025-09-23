自由電子報
晴時多雲

健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

狂掉髮元凶竟是它！專家揭「蛋白質」不只增肌還能護髮

2025/09/23 13:27

專家指出，廣泛性的頭髮稀疏與髮質脆弱，是蛋白質攝取不足的典型症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家指出，廣泛性的頭髮稀疏與髮質脆弱，是蛋白質攝取不足的典型症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕如果你的頭髮最近變得容易掉落、稀疏或斷裂，元凶可能就藏在你的日常飲食中。根據福斯新聞網（Fox News）報導，專家指出，近年來因健身和減重風潮而無處不在的「蛋白質」，不僅是鍛鍊肌肉的利器，更是維持一頭亮麗秀髮最關鍵的營養素之一。

頭髮主要由一種名為「角蛋白」（keratin）的蛋白質構成，而角蛋白則由胺基酸（amino acids）組成。一旦缺乏足夠的蛋白質，髮絲便會迅速失去強度與密度。紐約毛髮移植外科醫師科佩爾曼（Dr. Ross Kopelman）表示：「在我的臨床經驗中，蛋白質缺乏症狀常表現為廣泛性的掉髮，以及髮質變得更脆弱、易斷。」

他解釋：「當身體攝取不足時，它會將胺基酸轉移至攸關生存的必要器官。頭髮的生產會減慢或關閉，病人常向我描述，他們的頭髮變得不再強韌，而且更容易掉落。」科佩爾曼醫師指出，最常見的模式是整個頭皮的髮量變得稀疏，而非局部塊狀禿髮。

你吃夠了嗎？專家建議攝取量遠超官方指引

目前官方的每日膳食蛋白質建議攝取量（RDA），女性為46公克，男性為56公克。然而，科佩爾曼醫師建議的標準更高。「我建議大多數成年人，目標設定在每天每公斤體重攝取約1至1.2公克。」他補充說：「對於處於壓力、節食或術後恢復期的人，我可能會建議提高到1.6公克。」不過他也強調，攝取過量並不會加速頭髮生長，「重要的是持續達到那個範圍，而不是遠遠超過它。」

吃對食物是王道 蛋白粉非萬靈丹

專家建議，想護髮應優先攝取富含「離胺酸」與「半胱胺酸」等關鍵胺基酸的天然食物，例如雞蛋、魚、禽肉與豆類。對於蛋白質補充劑，專家們則一致認為它們並非萬靈丹。科佩爾曼醫師直言：「多喝幾勺蛋白粉，也無法凌駕於遺傳、荷爾蒙或其他限制性因素之上。」他強調，補充品僅應用於填補飲食缺口，無法取代天然食物所提供的鐵、鋅等完整營養。

