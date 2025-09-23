自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

7旬翁腦中風吞嚥困難 AI助逐步擺脫鼻胃管

2025/09/23 12:36

謝孟倉醫師表示，每年新增約3萬名中風存活患者中，約30-65%在急性期出現吞嚥障礙。（記者劉婉君攝）

謝孟倉醫師表示，每年新增約3萬名中風存活患者中，約30-65%在急性期出現吞嚥障礙。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕72歲陳先生突然說話不清、吞嚥困難，在家反覆嗆咳2天後才就醫，經腦部核磁共振檢查，確診為延腦外側急性缺血性腦中風，治療後仍吞嚥困難，無法安全進食、喝水，只能仰賴鼻胃管，長期下來不僅體重驟減、情緒低落，更因吸入性肺炎風險倍增，讓家屬焦慮不已。在接受AI輔助吞嚥風險評估及個人化復健方案6個月後，已能進食稠狀液體和半固體餐點，減少鼻胃管依賴。

奇美醫院腦中風中心暨神經內科主治醫師謝孟倉表示，腦中風不僅影響肢體功能，約有30至65%的中風存活者，在急性期出現不同程度的吞嚥障礙，若未及時評估與介入，容易營養不良、脫水，甚至引發吸入性肺炎。根據衛生福利部統計，每年約3萬名中風新個案中，至少1/3需要專業吞嚥照護，智慧化和系統化照護可以提升中風病人長期生活品質。

奇美醫院於2023年成立「食樂支援小組」，整合各領域專家，並結合傳統吞嚥篩檢、吞嚥攝影、纖維內視鏡檢查、吞嚥肌群超音波及肌電圖等裝置，運用AI數據分析與生成式AI建議系統，評估中風病人吞嚥風險，能在15到20秒內，詳細完成病人1週的個人化飲食菜單與運動訓練清單。初步數據顯示，能增加吞嚥困難病人理解力及順從性，因吞嚥困難導致的吸入性肺炎和再入院比例也降低，未來將延伸至其他院區及社區。

謝孟倉指出，腦中風有年輕化趨勢，呼籲應定期進行血壓、血糖及膽固醇檢測，積極控制三高、戒菸、限制飲酒與均衡飲食，若出現突發性講話不清楚、手腳無力等疑似中風症狀，或是以前沒有卻突然出現的症狀，例如有患者突然不會打字等，應儘速就醫。

