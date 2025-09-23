健康網》口乾舌燥、難眠情緒差？ 4茶飲助你穩穩過秋分

雲品中醫診所中醫師王敏穎表示，秋季易出現皮膚乾癢、口乾舌燥等情況，可視情況飲用蜂蜜水等茶飲助緩解；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕今（23）日進入秋分，也是24節氣的第16個節氣。秋分時節太陽直射赤道，白天與黑夜幾乎等長，所以秋分又象徵著陰陽平衡。雲品中醫診所中醫師王敏穎分享，秋季易出現皮膚乾癢、口乾舌燥、情緒低落、睡不穩等情況，建議居家依症狀飲用蜂蜜水、蓮子銀耳湯、五味子茶、酸棗仁茶等茶飲，沖泡簡易又可助保健。

王敏穎於臉書專頁「雲品中醫診所」發文表示，秋分養生原則為「養肺為先，潤燥為主」。由於秋分時節氣候乾燥，不僅容易傷肺，出現咽乾、口燥、皮膚乾癢、乾咳無痰等症狀，也容易造成情緒低落、睡眠不穩，建議可依個人情況飲用以下4茶飲，有益緩解症狀、安神養肺：

肺氣不足皮膚乾癢

原因為秋燥傷津，皮膚失去滋潤。肺主皮毛，肺氣不足或燥邪犯肺會導致皮膚乾燥、騷癢，甚至脫屑。

●建議飲用蜂蜜水：有助潤腸通便、潤肺止咳。

咽乾口燥、聲音沙啞

秋燥易傷肺陰，導致津液不足，口乾舌燥、咽喉乾痛，甚至聲音沙啞。

●建議飲用蓮子銀耳湯：可滋陰養肺、生津止渴；搭配紅棗也可補氣安神。

雲品中醫診所中醫師王敏穎說，秋燥易導致咽喉乾痛，甚至聲音沙啞，飲用蓮子銀耳湯可生津止渴，搭配紅棗還可補氣安神；示意圖。（圖取自freepik）

肺氣虛弱易情緒低落

秋屬金，金氣內收，容易令人感傷。肺在志為「悲」，肺氣虛弱或肝氣鬱結時，更易產生情緒困擾。

●建議飲用五味子茶：功效為收斂肺氣、養心安神。使用五味子5g，加水煮10分鐘，

溫飲即可。

肅殺金氣致睡眠差

《黃帝內經》提及：「秋三月，此謂容平，天氣以急，地氣以明。早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清，此秋氣之應養收之道也」。秋天時，天地間有一股肅殺之金氣，此時應該早睡早起，保持內心寧靜，避免被秋季的肅殺之氣影響，且宜收斂神氣，不要外散消耗身體的精、氣、神。

●建議飲用酸棗仁茶：功效為養血安神，改善心神不寧型失眠。使用酸棗仁10g、茯苓6g、龍眼肉5g，泡茶或煮湯皆可。

