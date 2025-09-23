不單是情緒問題！ 新研究顯示憂鬱症與「腦細胞」有關

新研究顯示，憂鬱症與大腦內的特定類型腦細胞相關。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕1項對罕見死後腦組織的新研究顯示基因活動的變化，為理解憂鬱症的生物學基礎提供新視角。該研究發表在自然遺傳學期刊上，為針對特定類型腦細胞潛在治療鋪平道路，同時也促進對憂鬱症的科學認識。

根據每日科技（scitechdaily）報導，加拿大麥基爾（McGill）大學和道格拉斯（Douglas）研究所的研究人員發現，憂鬱症患者2種特定類型的腦細胞存在異常。

研究團隊分析了道格拉斯-貝爾（Douglas-Bell）加拿大腦組織樣本庫中的死後腦組織樣本。此樣本庫是全球罕見資源之一，包含來自精神疾病患者的捐贈樣本。

研究人員使用單細胞基因組學方法，分析數千個腦細胞的RNA和DNA，以確定哪些類型的細胞在憂鬱症中功能異常，以及哪些DNA序列可能導致這些變化。分析樣本包括59位憂鬱症患者和41位健康對照者的樣本。

研究結果顯示，參與情緒和壓力調節的1類興奮性神經元，和1種參與發炎反應的微膠質細胞（microglia）亞型（subtype），基因活性都發生改變。在這2種類型的腦細胞中，憂鬱症患者的許多基因功能均與健康對照組不同，表明這些關鍵腦系統可能存在功能失調。

麥基爾大學教授、道格拉斯研究所臨床研究員、研究通訊作者圖雷基（Gustavo Turecki）博士表示，研究反映出大腦中真實且可測量的變化，顯示憂鬱症不僅僅是情緒問題。

研究團隊下一步計畫研究這些特定類型腦細胞變化是如何影響大腦功能，以及是否可以透過針對這些變化來開發更有效的治療方法。

