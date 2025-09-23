自由電子報
健康網》你也膽固醇過高嗎？ 醫揭「1招」降血脂、排脂肪

2025/09/23 12:39

研究指出，每日三餐前喝1杯或吃些含亞麻籽纖維的食物，如洋車前子、奇亞籽，能大幅降低壞膽固醇；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕膽固醇高於平均一點，醫生建議吃藥，心裡卻不想吃藥，有解嗎？新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文引述國外研究指出，只要每日三餐前喝1杯含亞麻籽纖維的飲料，或是多吃含亞麻籽纖維的食物，不僅能大幅降低壞膽固醇，更能綁架吃下肚的脂肪，最後隨糞便排出一半。

亞麻籽像「脂肪警察」 將其驅逐體外

2012年，1項雙盲隨機交叉研究招募17名健康受試者，讓他們每天食用3次不同的飲食：低纖維對照飲食（對照組）、含亞麻籽纖維飲料和含亞麻籽纖維麵包，持續7天，以探討不同食物基質中亞麻籽膳食纖維對血脂及糞便脂肪及能量排泄的影響。

結果發現，受試者糞便中的脂肪排出量比對照組平均高出約55%，他們的總膽固醇與壞膽固醇（LDL）更是分別下降了12%與15%。這證實了可溶性纖維就像「脂肪警察」，能把油脂「押送出境」。

可溶性纖維能擊敗膽固醇

此外，2023年1項涵蓋181項隨機對照試驗、共14505名成人的大型研究指出，每天額外補充可溶性纖維能讓血液總膽固醇平均下降10.82mg/dL，壞膽固醇平均下降8.28 mg/dL，而且呈現劑量依賴效果：只要每天多5公克，可再讓壞膽固醇多下降約5.6mg/dL。

不過，研究也指出，並非所有的纖維都有用，洋車前子效果是最好的。該研究執行了長達24–26週的隨機對照試驗，結果表明，每天補充約10克洋車前子，受試者的壞膽固醇比對照組降低了6.7%；其他研究更指出，降幅可落在6%到20%之間。

研究提到，與洋車前子相較之下，「小麥麩皮」這類不可溶性纖維較無明顯效果。1項經典的交叉試驗讓高膽固醇患者每天補充19克麩皮，持續1個月，結果總膽固醇、壞膽固醇與好膽固醇都沒有顯著變化。

7食物有效降血脂

蕭捷健強調，能降低膽固醇真正的關鍵在於那些吸水後會變得黏稠、滑順的「可溶性纖維」。

他建議，與其看著報告上的膽固醇紅字煩惱，不如多吃一點可溶性纖維含量高的食物，如洋車前子（1湯匙5克有3.5克）、奇亞籽（1湯匙12克有2.2克）、燕麥（1碗有1.6克）、昆布及海帶芽（乾的10克有1.5克）、秋葵木耳等。

最後，他提醒，對某些因遺傳因素而導致膽固醇代謝不良的人來說，還是要適當用藥為好。

