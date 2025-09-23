健康網》喝綠茶護心抗老？ 千萬網紅醫曝7大驚人好處

美國網紅醫師麥克指出，綠茶富含抗氧化劑、可改善口臭、增強專注力、可降低壞膽固醇、助燃脂、防失智等好處。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕綠茶向來被視為健康飲品，但究竟有多大功效？擁有超過千萬訂閱的美國網紅醫師麥克（Mikhail "Mike" Varshavski D.O.） 指出，綠茶有7大益處，包括：富含抗氧化劑、可改善口臭、增強專注力、可降低壞膽固醇、助燃脂、防失智，以及延長壽命。

麥克醫師在YouTube 擁有超過1430萬名訂閱者，其影片「綠茶7大益處與飲用指南」吸引608萬人次觀看。他指出，綠茶是少數幾種幾乎被科學界普遍接受為健康的飲品。然而，就像生活中的所有事物一樣，雖然它對健康非常有益，但過猶不及，飲用時應避免過量。

富含抗氧化劑：體內「防鏽劑」

麥克醫師指出，綠茶中最重要的營養素是多酚 （polyphenols），其中的類黃酮 （flavonoids） 和兒茶素 （catechins） 屬於強效抗氧化劑，能對抗自由基。自由基長期累積會損傷細胞，加速老化，甚至與癌症有關。

「抗氧化劑就像身體的防鏽劑，能阻止鏽斑形成。」他比喻說，我們可以將自由基損害想像成水龍頭上的鏽斑。抗氧化劑的作用，就像是我們身體內部的防鏽劑，能防止鏽斑形成。

但他也提醒，雖然研究發現常喝綠茶者罹癌風險較低，但這僅是相關性，並非因果關係，不能把綠茶當成抗癌靈藥。

改善口臭與牙齒健康

兒茶素具有抗菌作用，能抑制導致口臭的細菌。研究顯示，飲用綠茶能減少口腔中特定細菌數量，降低口臭，並減少牙菌斑堆積，進而降低蛀牙風險。

麥克醫師說：「如果你常為口氣困擾，不妨嘗試在日常加一杯綠茶。」

綠茶含約30-50毫克咖啡因，僅相當於半杯咖啡的量，能維持專注卻較少出現心悸或焦躁感；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

提供穩定能量 避免興奮不安

綠茶含約30-50毫克咖啡因，僅相當於半杯咖啡的量，能維持專注卻較少出現心悸或焦躁感。

更特別的是，綠茶還含有L-茶氨酸 （L-Theanine），能幫助大腦放鬆，增強專注力，而不會像安眠藥或鎮靜劑一樣導致嗜睡。

改善心血管健康 降低血壓

多項研究指出，綠茶可提升「好膽固醇」、降低「壞膽固醇」，並有助於血壓控制。

麥克醫師說：「血壓控制是維護心臟健康的關鍵之一。」長期飲用綠茶，或許能對心血管疾病的預防帶來幫助。

促進新陳代謝 或能幫助燃脂

綠茶是否真能減重？研究結果不一。有些實驗顯示，綠茶中的成分可能促進新陳代謝與脂肪氧化，減少脂肪細胞的養分供應。麥克醫師說：「它不是奇蹟瘦身法，但確實可能在減重過程中提供些許助力。」。

降低阿茲海默症和帕金森氏症風險

兒茶素也被認為可能降低阿茲海默症與帕金森氏症風險。雖然機制尚未完全釐清，但研究推測，這與減少大腦斑塊 （plaque） 形成有關。

麥克醫師說：「如果這還不能讓你喝一口綠茶，我也不知道還有什麼能打動你。」

降中風發生率 潛在延長壽命

麥克醫師說，綠茶可能會延長飲用者的壽命。有大量的研究此相關議題，甚至有高達40,000名參與者的研究顯示，每天喝3-5杯茶的人壽命會延長，並且全因死亡率會降低（即死於任何原因的風險降低）。他們同時還發現心臟病和中風的發生率也會降低。

不過，麥克醫師強調，儘管如此，在過於興奮之前，我們必須謹記相關性與因果關係的區別。僅僅因為喝綠茶的人活得更久，並不意味著綠茶是造成這種效果的唯一原因。「這是統計上的相關性，不代表綠茶能讓你長生不老。」

泡綠茶4訣竅 別用沸水沖泡

想讓綠茶發揮最大功效？麥克醫師提出以下建議：

●避免沸水沖泡：因為高溫會破壞兒茶素。

●不選「脫咖啡因」茶（decaf）：因為脫咖啡因過程會流失更多營養。

●加點檸檬：能幫助身體吸收抗氧化成分。

●挑選優質茶葉：營養含量更高。

麥克醫師建議直接喝綠茶，不要選綠茶萃取物等營養補充品。

