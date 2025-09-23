自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喝綠茶護心抗老？ 千萬網紅醫曝7大驚人好處

2025/09/23 12:01

美國網紅醫師麥克指出，綠茶富含抗氧化劑、可改善口臭、增強專注力、可降低壞膽固醇、助燃脂、防失智等好處。（圖擷取自freepik）

美國網紅醫師麥克指出，綠茶富含抗氧化劑、可改善口臭、增強專注力、可降低壞膽固醇、助燃脂、防失智等好處。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕綠茶向來被視為健康飲品，但究竟有多大功效？擁有超過千萬訂閱的美國網紅醫師麥克（Mikhail "Mike" Varshavski D.O.） 指出，綠茶有7大益處，包括：富含抗氧化劑、可改善口臭、增強專注力、可降低壞膽固醇、助燃脂、防失智，以及延長壽命。

麥克醫師在YouTube 擁有超過1430萬名訂閱者，其影片「綠茶7大益處與飲用指南」吸引608萬人次觀看。他指出，綠茶是少數幾種幾乎被科學界普遍接受為健康的飲品。然而，就像生活中的所有事物一樣，雖然它對健康非常有益，但過猶不及，飲用時應避免過量。

富含抗氧化劑：體內「防鏽劑」

麥克醫師指出，綠茶中最重要的營養素是多酚 （polyphenols），其中的類黃酮 （flavonoids） 和兒茶素 （catechins） 屬於強效抗氧化劑，能對抗自由基。自由基長期累積會損傷細胞，加速老化，甚至與癌症有關。

「抗氧化劑就像身體的防鏽劑，能阻止鏽斑形成。」他比喻說，我們可以將自由基損害想像成水龍頭上的鏽斑。抗氧化劑的作用，就像是我們身體內部的防鏽劑，能防止鏽斑形成。

但他也提醒，雖然研究發現常喝綠茶者罹癌風險較低，但這僅是相關性，並非因果關係，不能把綠茶當成抗癌靈藥。

改善口臭與牙齒健康

兒茶素具有抗菌作用，能抑制導致口臭的細菌。研究顯示，飲用綠茶能減少口腔中特定細菌數量，降低口臭，並減少牙菌斑堆積，進而降低蛀牙風險。

麥克醫師說：「如果你常為口氣困擾，不妨嘗試在日常加一杯綠茶。」

綠茶含約30-50毫克咖啡因，僅相當於半杯咖啡的量，能維持專注卻較少出現心悸或焦躁感；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

綠茶含約30-50毫克咖啡因，僅相當於半杯咖啡的量，能維持專注卻較少出現心悸或焦躁感；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

提供穩定能量 避免興奮不安

綠茶含約30-50毫克咖啡因，僅相當於半杯咖啡的量，能維持專注卻較少出現心悸或焦躁感。

更特別的是，綠茶還含有L-茶氨酸 （L-Theanine），能幫助大腦放鬆，增強專注力，而不會像安眠藥或鎮靜劑一樣導致嗜睡。

改善心血管健康 降低血壓

多項研究指出，綠茶可提升「好膽固醇」、降低「壞膽固醇」，並有助於血壓控制。

麥克醫師說：「血壓控制是維護心臟健康的關鍵之一。」長期飲用綠茶，或許能對心血管疾病的預防帶來幫助。

促進新陳代謝 或能幫助燃脂

綠茶是否真能減重？研究結果不一。有些實驗顯示，綠茶中的成分可能促進新陳代謝與脂肪氧化，減少脂肪細胞的養分供應。麥克醫師說：「它不是奇蹟瘦身法，但確實可能在減重過程中提供些許助力。」。

降低阿茲海默症和帕金森氏症風險

兒茶素也被認為可能降低阿茲海默症與帕金森氏症風險。雖然機制尚未完全釐清，但研究推測，這與減少大腦斑塊 （plaque） 形成有關。

麥克醫師說：「如果這還不能讓你喝一口綠茶，我也不知道還有什麼能打動你。」

降中風發生率 潛在延長壽命 

麥克醫師說，綠茶可能會延長飲用者的壽命。有大量的研究此相關議題，甚至有高達40,000名參與者的研究顯示，每天喝3-5杯茶的人壽命會延長，並且全因死亡率會降低（即死於任何原因的風險降低）。他們同時還發現心臟病和中風的發生率也會降低。

不過，麥克醫師強調，儘管如此，在過於興奮之前，我們必須謹記相關性與因果關係的區別。僅僅因為喝綠茶的人活得更久，並不意味著綠茶是造成這種效果的唯一原因。「這是統計上的相關性，不代表綠茶能讓你長生不老。」

泡綠茶4訣竅 別用沸水沖泡

想讓綠茶發揮最大功效？麥克醫師提出以下建議：

●避免沸水沖泡：因為高溫會破壞兒茶素。

●不選「脫咖啡因」茶（decaf）：因為脫咖啡因過程會流失更多營養。

●加點檸檬：能幫助身體吸收抗氧化成分。

●挑選優質茶葉：營養含量更高。

麥克醫師建議直接喝綠茶，不要選綠茶萃取物等營養補充品。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中