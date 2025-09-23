瘦下來卻哭了！打減重針狂甩38公斤 她淚訴：身體像90歲老婦

35歲的海因斯（Charmaine Hines）在8個月內成功減重38公斤後，腹部留下嚴重的鬆弛皮膚，成為她追求「完美身材」童話的殘酷現實。（圖：Charmaine Hines @mj_mum_of_3）（記者陳成良翻攝）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國廣播公司（BBC）報導，隨著Wegovy與Ozempic 等俗稱「瘦瘦筆」的等腸泌素GLP-1致效劑的普及，許多使用者雖然成功快速減重，卻面臨一個始料未及的痛苦後果：因皮膚來不及收縮而導致的嚴重鬆弛，不僅造成外觀困擾，更嚴重打擊了他們好不容易建立的自信心。

來自利物浦的艾蜜莉（Emilly Murray）在減重近38公斤後，鬆弛的皮膚讓她感覺自己「像個90歲的老婦」。而另一位同樣減重約38公斤的海因斯（Charmaine Hines）則道出了許多人的心聲：「你腦中總有個童話故事，以為最終會擁有一個完美的身體，但不幸的是，事實並非如此，因為隨之而來的是鬆弛的皮膚。」

手術是唯一解方？昂貴代價成新門檻

英國美容整形外科醫師協會（Baaps）主席紐金特（Nora Nugent）解釋，體重快速下降，讓被撐開的皮膚無法同步收縮，而手術是唯一有效的解決方案。然而，這類「身體輪廓重塑」手術，在英國國民健康服務（NHS）中被視為美容整形，極少獲得給付。

整形外科醫師索爾丁（Mark Soldin）透露，若尋求私人醫療，費用可能高達4萬英鎊（約新台幣163萬元），這讓許多人只能望而卻步，或冒險到海外尋求更便宜的療程。

面對鬆弛的皮膚，使用者們呈現出不同的心態。有人像艾蜜莉一樣，正努力存錢或考慮貸款，希望能透過手術達成自己心目中的理想樣貌。但也有人選擇坦然接受。47歲的休斯（Laura Hughes）在減重76公斤後，手臂出現明顯的鬆弛皮膚，但她表示：「我坦然接受它，這並不困擾我。」

她認為，相較於過去因肥胖而幾乎無法行走，減重藥物已「徹底改變」了她的生活，能重拾自信開始學習當DJ，她正在「彌補失去的時光」。

