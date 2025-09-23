自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

瘦下來卻哭了！打減重針狂甩38公斤 她淚訴：身體像90歲老婦

2025/09/23 09:56

35歲的海因斯（Charmaine Hines）在8個月內成功減重38公斤後，腹部留下嚴重的鬆弛皮膚，成為她追求「完美身材」童話的殘酷現實。（圖：Charmaine Hines @mj_mum_of_3）（記者陳成良翻攝）

35歲的海因斯（Charmaine Hines）在8個月內成功減重38公斤後，腹部留下嚴重的鬆弛皮膚，成為她追求「完美身材」童話的殘酷現實。（圖：Charmaine Hines @mj_mum_of_3）（記者陳成良翻攝）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國廣播公司（BBC）報導，隨著Wegovy與Ozempic 等俗稱「瘦瘦筆」的等腸泌素GLP-1致效劑的普及，許多使用者雖然成功快速減重，卻面臨一個始料未及的痛苦後果：因皮膚來不及收縮而導致的嚴重鬆弛，不僅造成外觀困擾，更嚴重打擊了他們好不容易建立的自信心。

來自利物浦的艾蜜莉（Emilly Murray）在減重近38公斤後，鬆弛的皮膚讓她感覺自己「像個90歲的老婦」。而另一位同樣減重約38公斤的海因斯（Charmaine Hines）則道出了許多人的心聲：「你腦中總有個童話故事，以為最終會擁有一個完美的身體，但不幸的是，事實並非如此，因為隨之而來的是鬆弛的皮膚。」

手術是唯一解方？昂貴代價成新門檻

英國美容整形外科醫師協會（Baaps）主席紐金特（Nora Nugent）解釋，體重快速下降，讓被撐開的皮膚無法同步收縮，而手術是唯一有效的解決方案。然而，這類「身體輪廓重塑」手術，在英國國民健康服務（NHS）中被視為美容整形，極少獲得給付。

整形外科醫師索爾丁（Mark Soldin）透露，若尋求私人醫療，費用可能高達4萬英鎊（約新台幣163萬元），這讓許多人只能望而卻步，或冒險到海外尋求更便宜的療程。

面對鬆弛的皮膚，使用者們呈現出不同的心態。有人像艾蜜莉一樣，正努力存錢或考慮貸款，希望能透過手術達成自己心目中的理想樣貌。但也有人選擇坦然接受。47歲的休斯（Laura Hughes）在減重76公斤後，手臂出現明顯的鬆弛皮膚，但她表示：「我坦然接受它，這並不困擾我。」

她認為，相較於過去因肥胖而幾乎無法行走，減重藥物已「徹底改變」了她的生活，能重拾自信開始學習當DJ，她正在「彌補失去的時光」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中