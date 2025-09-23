自由電子報
晴時多雲

健康網》肌膚防光抗老化 公衛師教你用吃的

2025/09/23 06:11

每日攝取彩虹餐盤上蔬果，台北市公共衛生師公會理事蔡秉兼表示，可以替肌膚「加分防護」；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕防曬重要性，人人皆知，但從日常飲食就可以替肌膚「加分防護」。台北市公共衛生師公會理事蔡秉兼首推「彩虹餐盤」，護膚有一套。

蔡秉兼表示，根據《國際分子科學雜誌》（International Journal of Molecular Sciences）的最新研究，長期攝取富含植化素與抗氧化營養素的食物，能有效降低紫外線造成的「光老化」，包括斑點、皺紋與皮膚鬆弛。茄紅素、β-胡蘿蔔素、葉黃素、維生素C、花青素、多酚等是護膚聖品。

彩虹餐盤可以攝取多種顏色的蔬果，蔡秉兼說，不同顏色各自富含特色營養素。

●紅色（番茄、西瓜、紅椒）：富含茄紅素，抵抗紫外線。

●橙黃色（胡蘿蔔、南瓜、芒果）：豐富的β-胡蘿蔔素，幫助肌膚修復。

●綠色（菠菜、奇異果、綠花椰）：含有葉黃素＋維生素C，維持膠原蛋白。

●藍紫色（藍莓、葡萄、紫甘藍）：其中的花青素，降低發炎與自由基傷害。

●白色（蒜頭、洋蔥、菇類）：這些多酚成分、硫化物，支持免疫與皮膚屏障。

蔡秉兼認為，餐盤上能同時出現3～4種顏色蔬果，就能讓肌膚獲得更多元的防護力。

