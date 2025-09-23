自由電子報
晴時多雲

健康網》最怕手搖飲 醫：喝得越多 肝臟油膩膩

2025/09/23 11:37

西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，不要小看手搖飲，喝得愈多肝臟會抗議的；圖為情境照。（圖取自freepik）

西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，不要小看手搖飲，喝得愈多肝臟會抗議的；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一杯手搖飲，對肝臟的負擔遠比我們想像還要大，西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，含糖飲料與脂肪肝風險呈現劑量效應：喝得越多，風險越高！

邱筱宸在臉書上分享，她說，在台灣每三個人就有一人有脂肪肝，長期下來會增加肝硬化、肝癌，以及心血管疾病的風險。而她最常被問到：「我都吃很清淡不油耶，怎麼會？」、「我長年吃素，怎麼會？」

邱筱宸說，這類吃素的人，若蛋白質攝取不足，就容易過度依賴澱粉和精製碳水來填補飽足感。若飲食都建立在「高精製澱粉」基礎，而缺乏豆類、全穀、堅果和蔬果的均衡搭配，肝臟依舊會在不知不覺間變油。

即使是沒吃很多油的人，也可能在健康檢查時，被告知肝臟油膩膩的，邱筱宸說，大部分都與日常飲食有關，對5類食物要慎選、挑食，可望肝臟油膩少一點。

●高糖飲食：含糖飲料、去纖維果汁、甜點等，是最常見的陷阱。這些食物裡的糖分多來自果糖，而果糖代謝途徑不同於葡萄糖，過量會直接在肝臟代謝並迅速轉換成三酸甘油酯堆積。

●高精製碳水化合物：白飯、白麵、白麵包、蛋糕等，由於高碳水缺乏膳食纖維，會讓血糖與胰島素迅速上升。當胰島素長期偏高，就會刺激肝臟新生脂肪生成，把多餘能量轉換為脂肪儲存在肝臟。

●高飽和脂肪：臨床隨機對照試驗顯示，短期採取高飽和脂肪飲食，就會讓肝臟脂肪快速增加；相反的，若是多元不飽和脂肪，肝內脂肪較低。

●低纖維高熱量飲食型態：這最常出現在速食或典型西式飲食中，高油炸食物搭配含糖飲料與精製麵包。這樣的組合熱量驚人，卻缺乏蔬菜與全穀，進一步引發慢性發炎與肝臟脂肪堆積。

●酒精：對脂肪肝患者來說，酒精攝取幾乎沒有安全劑量，即使少量也有可能加速纖維化進展。尤其對已有肝纖維化的病人，建議應完全避免飲酒。

