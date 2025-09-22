健康網》睏袂好呷蚵仔？ 中醫：牡蠣的「殼」才對啦！

真正入藥的牡蠣不是蚵仔肉，而是「牡蠣殼」，既穩定神經助眠又止瀉；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕失眠、拉肚子，竟然和「牡蠣」有關？不少人聽到中醫師抓藥時，建議「牡蠣能幫助睡眠」，第一反應就是去海鮮餐廳大啖蚵仔。對此，中醫師林本庭在臉書粉專解答，真正入藥的牡蠣不是蚵仔肉，而是「牡蠣殼」，能穩定神經助眠又止瀉。

林本庭表示，中藥裡的牡蠣殼富含「鈣質」與「鎂離子」，能幫助穩定神經系統，緩解緊張焦躁，進而改善睡眠品質。相反地，蚵仔肉本身雖然美味營養，但多吃是否會讓人「越吃越亢奮」沒有人能保證。

除了助眠外，牡蠣殼還能用於治療「拉肚子」。有患者因為每天腹瀉五、六次，導致營養不斷流失，出現舌紅少苔、脈象虛弱的「陰虛」症狀。林本庭指出，牡蠣殼粉煮水飲用，能透過其中的鈣質讓腸道蠕動減緩，改善腸胃不適，同時也有助於情緒穩定。

他也指出，大家去吃「鮮蚵吃到飽」，常常把整桶牡蠣殼丟掉，殊不知這些殼其實是中醫裡很珍貴的藥材。吃蚵仔肉≠中藥牡蠣！下次遇到失眠或陰虛腹瀉，可別再傻傻搞錯了。

