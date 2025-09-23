限制級
健康網》⼩時候胖不是胖？ 長大後恐提高肥胖風險
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕許多家長看到孩子「白白胖胖」，就覺得是健康、將來會長得高，其實這是錯誤觀念！國健署在臉書專頁「食在好健康」提醒，兒童時期體重若增加過快，不但不代表長高，反而可能埋下「長大變胖」的隱憂。
研究指出，肥胖的孩子有超過一半的機率，長大後仍會維持肥胖。原因在於成長期時，脂肪細胞不僅會「變大」，還會「變多」。一旦數量生成，就算日後減重，脂肪細胞只能縮小卻無法消失，因此復胖風險更高。怎麼幫助孩子健康長高、不變胖？國健署給家長3大建議：
1.控制熱量攝取
避免含糖飲料、油炸物、零食點心等「高熱量、低營養」食物，才能防止孩子熱量過剩。
2.掌握「我的餐盤」口訣
以孩子的手掌、拳頭當作簡易份量工具，均衡飲食不過量：每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、蔬菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙。
3.增加日常活動量
6～12歲兒童每天應有至少60分鐘中等費力運動，像是騎腳踏車、游泳、跳繩、跑步等，每週至少3次加強肌肉和骨骼的活動。
國健署提醒，別再相信「小時候胖不是胖」的迷思，正確飲食加上規律運動，才是幫助孩子「長得高又健康」的不二法門。
