健康網》舒肥雞胸「即開即食」省略1舉動恐中毒
〔健康頻道／綜合報導〕真空舒肥雞胸因為「高蛋白、低脂肪、即開即食」而深受健身族與上班族喜愛，卻可能潛藏致命風險！營養師高敏敏在臉書發文提醒，若製程不夠衛生，或消費者直接食用未加熱的產品，恐引發肉毒桿菌中毒，嚴重甚至可能造成呼吸衰竭，死亡率高達30～60%。
肉毒桿菌中毒分期症狀
●輕微期：腹痛、腹瀉、食慾不振、嘔吐，常被誤認為腸胃炎。
●中度期：視力模糊、瞳孔放大、顏面神經麻痺。
●嚴重期：呼吸困難，甚至死亡。
高敏敏指出，肉毒桿菌特別喜歡低酸性、高蛋白、缺氧環境，像是真空雞胸、香腸、火腿、罐頭、豆乾等，若保存不當，極易成為細菌溫床。
營養師4招降低風險
1.全程冷藏：溫度需低於4℃，避免室溫久放。
2.充分加熱：食用前中心溫度至少達74℃，才能有效殺菌。
3.檢查外觀：若出現膨脹、異味、顏色異常，立即丟棄。
4.避免反覆冷凍退冰：細菌會快速繁殖，再次冷凍也無法完全殺死。
高敏敏提醒，夏季高溫更是肉毒桿菌的「天堂」，千萬不要掉以輕心。只要購買來源可靠、保存全程低溫、食用前確實加熱，就能大幅降低食安風險。
