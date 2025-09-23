自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》舒肥雞胸「即開即食」省略1舉動恐中毒

2025/09/23 09:24

「即開即食」的舒肥雞胸肉非常方便，但若製程不夠衛生，或消費者直接食用未加熱的產品，恐引發肉毒桿菌中毒；圖為情境照。（圖取自freepik）

「即開即食」的舒肥雞胸肉非常方便，但若製程不夠衛生，或消費者直接食用未加熱的產品，恐引發肉毒桿菌中毒；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕真空舒肥雞胸因為「高蛋白、低脂肪、即開即食」而深受健身族與上班族喜愛，卻可能潛藏致命風險！營養師高敏敏在臉書發文提醒，若製程不夠衛生，或消費者直接食用未加熱的產品，恐引發肉毒桿菌中毒，嚴重甚至可能造成呼吸衰竭，死亡率高達30～60%。

肉毒桿菌中毒分期症狀

●輕微期：腹痛、腹瀉、食慾不振、嘔吐，常被誤認為腸胃炎。

●中度期：視力模糊、瞳孔放大、顏面神經麻痺。

●嚴重期：呼吸困難，甚至死亡。

高敏敏指出，肉毒桿菌特別喜歡低酸性、高蛋白、缺氧環境，像是真空雞胸、香腸、火腿、罐頭、豆乾等，若保存不當，極易成為細菌溫床。

舒肥雞胸肉食用前務必加熱，中心溫度至少達74℃，才能有效殺菌；圖為情境照。（圖取自freepik）

舒肥雞胸肉食用前務必加熱，中心溫度至少達74℃，才能有效殺菌；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師4招降低風險

1.全程冷藏：溫度需低於4℃，避免室溫久放。

2.充分加熱：食用前中心溫度至少達74℃，才能有效殺菌。

3.檢查外觀：若出現膨脹、異味、顏色異常，立即丟棄。

4.避免反覆冷凍退冰：細菌會快速繁殖，再次冷凍也無法完全殺死。

高敏敏提醒，夏季高溫更是肉毒桿菌的「天堂」，千萬不要掉以輕心。只要購買來源可靠、保存全程低溫、食用前確實加熱，就能大幅降低食安風險。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

