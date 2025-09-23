自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》糖友上夜班血糖更難控 研究揭失衡關鍵

2025/09/23 21:50

夜間工作者通常攝取高糖、高脂零食，讓血糖大起大落；圖為情境照。（圖取自freepik）

夜間工作者通常攝取高糖、高脂零食，讓血糖大起大落；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夜班工作不只讓人黑白顛倒，還可能讓糖尿病患者的血糖更難控制！營養師楊斯涵在粉專「楊斯涵營養師的美味生活」分享研究指出，夜班族第二型糖尿病患者的HbA1c（糖化血色素）數值明顯高於日班與未就業者，即使考量了年齡、BMI、飲食、藥物等多重因素，夜班本身仍與血糖控制不良有關，包含晝夜節律失調（circadianmisalignment）及胰島素敏感性降低等機制。

夜班與糖尿病失控的關鍵

●晝夜節律失調：夜班打亂生理時鐘，導致胰島素敏感性下降、葡萄糖代謝異常。

●褪黑激素不足：夜間褪黑激素分泌減少，影響β細胞功能。。

●飲食陷阱：夜間常攝取高糖、高脂零食，讓血糖大起大落。

●睡眠不足：不規律作息加重胰島素阻抗。

●治療時機錯亂：用餐與藥物時間不固定，影響降血糖效果。

統合分析更顯示，夜班糖尿病患者血糖波動較大，恐加速併發症發生，對健康影響不容小覷。

夜班打亂晝夜節律的生理時鐘，導致胰島素敏感性下降、葡萄糖代謝異常；圖為情境照。（圖取自freepik）

夜班打亂晝夜節律的生理時鐘，導致胰島素敏感性下降、葡萄糖代謝異常；圖為情境照。（圖取自freepik）

臨床建議：夜班族該怎麼做？

●血糖監測：建議使用結構式血糖監測（SMBG）或持續血糖監測（CGM），掌握隱藏波動。

●飲食調整：盡量固定用餐時間，避免夜間高GI食物。

●規律生活：即使輪班，也要維持足夠睡眠與規律運動。

●藥物調整：依工作時段調整藥物或胰島素，降低低血糖或高血糖風險。

楊斯涵提醒，夜班糖友要特別留意身體警訊，除了血糖監測外，更要從作息、飲食、藥物三方面全面控管，才能降低併發症的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中