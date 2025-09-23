限制級
健康網》糖友上夜班血糖更難控 研究揭失衡關鍵
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕夜班工作不只讓人黑白顛倒，還可能讓糖尿病患者的血糖更難控制！營養師楊斯涵在粉專「楊斯涵營養師的美味生活」分享研究指出，夜班族第二型糖尿病患者的HbA1c（糖化血色素）數值明顯高於日班與未就業者，即使考量了年齡、BMI、飲食、藥物等多重因素，夜班本身仍與血糖控制不良有關，包含晝夜節律失調（circadianmisalignment）及胰島素敏感性降低等機制。
夜班與糖尿病失控的關鍵
●晝夜節律失調：夜班打亂生理時鐘，導致胰島素敏感性下降、葡萄糖代謝異常。
●褪黑激素不足：夜間褪黑激素分泌減少，影響β細胞功能。。
●飲食陷阱：夜間常攝取高糖、高脂零食，讓血糖大起大落。
●睡眠不足：不規律作息加重胰島素阻抗。
●治療時機錯亂：用餐與藥物時間不固定，影響降血糖效果。
統合分析更顯示，夜班糖尿病患者血糖波動較大，恐加速併發症發生，對健康影響不容小覷。
臨床建議：夜班族該怎麼做？
●血糖監測：建議使用結構式血糖監測（SMBG）或持續血糖監測（CGM），掌握隱藏波動。
●飲食調整：盡量固定用餐時間，避免夜間高GI食物。
●規律生活：即使輪班，也要維持足夠睡眠與規律運動。
●藥物調整：依工作時段調整藥物或胰島素，降低低血糖或高血糖風險。
楊斯涵提醒，夜班糖友要特別留意身體警訊，除了血糖監測外，更要從作息、飲食、藥物三方面全面控管，才能降低併發症的風險。
