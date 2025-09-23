自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》重金屬防不勝防 研究：每日1-2杯無糖紅茶守護健康

2025/09/23 13:49

民眾經常擔心食物裡的重金屬有害健康。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，每天喝1-2杯不加糖的紅茶，有助抗重金屬，能在日常中多一層防護；圖為情境照。（圖取自freepik）

民眾經常擔心食物裡的重金屬有害健康。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，每天喝1-2杯不加糖的紅茶，有助抗重金屬，能在日常中多一層防護；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民眾經常擔心，空氣污染、水質或食物裡的重金屬會默默傷害身體。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，每天習慣的一杯紅茶，其內含的茶紅素與茶黃素，是對抗重金屬的力量。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，茶不只是陪伴味蕾，也可能是幫助民眾抵擋環境傷害的低調保護傘。最新研究發現，紅茶裡的茶黃素和茶紅素 有強大的抗氧化力，能幫助我們對抗鎘、砷、鉛、汞這些看不見的重金屬所帶來的氧化壓力。

張家銘表示，空氣、飲水、食物裡都可能藏著重金屬，雖然我們看不見、摸不到，但它們確實會悄悄進入體內。工業排放、交通廢氣、老舊水管、甚至某些深海魚類，都是潛在的來源。這些重金屬會讓體內活性氧升高，抗氧化系統被迫加班，長期下來增加癌症、心血管疾病和神經退化的風險。

每天喝1-2杯不加糖紅茶抗重金屬

張家銘接著說，這項研究的實驗顯示，10到80微克/毫升的紅茶多酚就能明顯提升銅或鎘暴露細胞的存活；小鼠連續喝紅茶6天，可減少鉻和砷造成的染色體損傷；大鼠每天攝取紅茶萃取物，也能維持穀胱甘肽水準並降低脂質過氧化，這些數據都證明紅茶真的能在細胞層面拆解重金屬的攻擊。

張家銘解釋，每天喝上1-2杯不加糖的紅茶，就能在日常中多一層防護。雖然茶黃素和茶紅素在腸道的吸收率不算高，但腸道菌會把它們分解成小分子代謝物，這些小分子一樣有抗氧化、抗發炎的效果。只要持續喝，保護力會像存款一點一滴累積。

他說，茶黃素雖然只佔紅茶乾重的2到6%，卻是紅茶抗氧化的靈魂角色。它能抓住鐵和銅離子，減少自由基的生成，還能直接清除體內的活性氧，阻斷脂質過氧化的連鎖反應。在喝紅茶的同時，維持腸道菌相的健康更是關鍵，多吃富含膳食纖維的蔬果或發酵食物，例如地瓜、燕麥、味噌湯或泡菜，都能幫腸道菌把紅茶多酚轉化得更有效率。

另外，茶紅素是紅茶裡含量最高的多酚，大約佔12到16%，也是紅茶呈現紅棕色的原因。它的結構比茶黃素複雜，但一樣能抑制脂質過氧化、降低細胞內活性氧，還能選擇性誘導癌細胞凋亡，而不會傷害正常細胞。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中