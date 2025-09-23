健康網》重金屬防不勝防 研究：每日1-2杯無糖紅茶守護健康

民眾經常擔心食物裡的重金屬有害健康。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，每天喝1-2杯不加糖的紅茶，有助抗重金屬，能在日常中多一層防護；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾經常擔心，空氣污染、水質或食物裡的重金屬會默默傷害身體。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，每天習慣的一杯紅茶，其內含的茶紅素與茶黃素，是對抗重金屬的力量。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，茶不只是陪伴味蕾，也可能是幫助民眾抵擋環境傷害的低調保護傘。最新研究發現，紅茶裡的茶黃素和茶紅素 有強大的抗氧化力，能幫助我們對抗鎘、砷、鉛、汞這些看不見的重金屬所帶來的氧化壓力。

張家銘表示，空氣、飲水、食物裡都可能藏著重金屬，雖然我們看不見、摸不到，但它們確實會悄悄進入體內。工業排放、交通廢氣、老舊水管、甚至某些深海魚類，都是潛在的來源。這些重金屬會讓體內活性氧升高，抗氧化系統被迫加班，長期下來增加癌症、心血管疾病和神經退化的風險。

每天喝1-2杯不加糖紅茶抗重金屬

張家銘接著說，這項研究的實驗顯示，10到80微克/毫升的紅茶多酚就能明顯提升銅或鎘暴露細胞的存活；小鼠連續喝紅茶6天，可減少鉻和砷造成的染色體損傷；大鼠每天攝取紅茶萃取物，也能維持穀胱甘肽水準並降低脂質過氧化，這些數據都證明紅茶真的能在細胞層面拆解重金屬的攻擊。

張家銘解釋，每天喝上1-2杯不加糖的紅茶，就能在日常中多一層防護。雖然茶黃素和茶紅素在腸道的吸收率不算高，但腸道菌會把它們分解成小分子代謝物，這些小分子一樣有抗氧化、抗發炎的效果。只要持續喝，保護力會像存款一點一滴累積。

他說，茶黃素雖然只佔紅茶乾重的2到6%，卻是紅茶抗氧化的靈魂角色。它能抓住鐵和銅離子，減少自由基的生成，還能直接清除體內的活性氧，阻斷脂質過氧化的連鎖反應。在喝紅茶的同時，維持腸道菌相的健康更是關鍵，多吃富含膳食纖維的蔬果或發酵食物，例如地瓜、燕麥、味噌湯或泡菜，都能幫腸道菌把紅茶多酚轉化得更有效率。

另外，茶紅素是紅茶裡含量最高的多酚，大約佔12到16%，也是紅茶呈現紅棕色的原因。它的結構比茶黃素複雜，但一樣能抑制脂質過氧化、降低細胞內活性氧，還能選擇性誘導癌細胞凋亡，而不會傷害正常細胞。

