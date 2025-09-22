苗栗首辦銀領食尚料理賽推廣地中海飲食 評審團肯定料理有在地風

苗栗縣長鍾東錦（右5）參觀現場展示的地中海飲食料理。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府衛生局為提升高齡長輩的飲食品質與生活尊嚴，今年首度舉辦「銀領食尚‧苗栗好味」料理競賽，吸引36支隊伍分別參與社會組與校園組競賽，以專業和創意為長輩菜色注入全新風貌；今（22）日頒獎表揚優秀作品與團隊，會場展示令人垂涎三尺的地中海飲食料理；評審團強調，這次料理競賽利用在地食材導入了有助於心血管健康及預防失智症的地中海飲食原則，每道料理充滿溫度，做出代表苗栗的營養美食。

苗縣府衛生局指出，苗栗全縣65歲以上人口已突破10.6萬人，占全縣人口近兩成，面對即將邁入超高齡社會，此次比賽以地中海飲食和質地調整為核心理念，鼓勵參賽隊伍以在地食材打造健康美味又適合長者的料理，回應高齡社會面對的營養攝取與適口性挑戰。

現場展示的地中海飲食料理。（記者張勳騰攝）

苗縣府衛生局表示，地中海飲食是指以大量新鮮蔬果、全穀類、堅果與豆類的植物性食物作為基底，並且使用橄欖油作為主要烹調用油，也多吃魚類、海鮮，少吃紅肉、加工肉等。

苗縣府也率先全國響應中央推動的地中海飲食與質地調整料理，8月初在竹南鎮私立中興商工舉辦「銀領食尚‧苗栗好味」料理競賽。此次共有36支隊伍參賽，分為社會組與校園組，另依長者飲食習慣區分葷食和奶蛋素兩類，吸引社區菁英、關懷據點、高中職、農會、社區組隊報名。

比賽結果社會組葷食由「貓裏一番丘森好食」贏得唯一金牌，「銀養食尚隊」和「三灣鄉農會」分獲銀獎和銅獎；社會組奶蛋素和校園組的作品也都呈現出地中海飲食的健康精髓，頗受評審好評。

鍾東錦與國健署組長劉家秀、衛生局長楊文志，逐一頒發得獎者獎牌和獎狀；鍾東錦肯定參賽隊伍精心設計兼具營養、美味及健康，友善高齡者的餐飲，而縣府正規劃新增的長期照護管理處，會讓照顧長輩的各項政策更臻完善，做好迎接超高齡社會的挑戰。

現場展示的地中海飲食料理，評審團強調，這次料理競賽利用在地食材導入，每道料理充滿溫度。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府衛生局舉辦地中海飲食暨質地推廣競賽，由縣長鍾東錦（後排中）等人頒獎表揚優勝隊伍。（記者張勳騰攝）

