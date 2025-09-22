自由電子報
「超級水果」比蘋果 更讓醫師遠離你

2025/09/22 17:36

李惠芬／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然英語有句俗話「1天1顆蘋果，醫師遠離我」，強調蘋果對人的健康影響深遠。但營養師認為，奇異果可能比蘋果更有利於人的整體健康。

根據獨立報（The Independent）報導，奇異果富含維生素和營養素，堪稱超級水果。營養師蘇西（Caroline Susie）表示，許多人喜歡吃奇異果，因為它酸甜可口、顏色鮮豔且營養豐富。

蘇西特別強調奇異果中豐富的維生素C含量。她指出，1顆中等大小的奇異果，就有大約70到85毫克維生素C，足以滿足人體1天的需求。維生素C對增強免疫力和促進人體吸收鐵元素至關重要。

營養師楊（Lisa Young）也讚揚奇異果，稱其富含維生素K、葉酸和鉀。這些營養素對人體健康至關重要，可以促進骨骼健康、細胞生長，並有助於維持正常的血壓和血脂水平。

楊也稱讚每顆奇異果含有約2克纖維。纖維有助於調節血糖，改善排便規律，並增強飽腹感。但她警告，吃太多奇異果可能會導致腹脹、脹氣或消化不適。

奇異果的優點還有熱量很低。楊聲稱每顆奇異果約40到45卡路里。她補充，奇異果連皮都可以安全食用。

除了維生素和礦物質之外，獼猴桃還含有重要的抗氧化劑，有助於某些身體功能。楊聲稱有研究表明奇異果中的抗氧化劑，如葉黃素、玉米黃質和多酚，有助於改善情緒、緩解疲勞並降低氧化壓力水平。

雖然奇異果對健康有益，但在食用奇異果前應諮詢醫生，以確保其中的營養成分和維生素，不會對自身目前的健康狀況或正在服用的藥物產生不良反應。

