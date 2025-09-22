自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》記憶力走下坡？ 百萬網紅專家教你調整飲食

2025/09/22 18:17

你是否常常覺得工作難以專心，美國百萬網紅腸道專家建議，多吃深綠色蔬菜，如菠菜、西蘭花，富含抗氧化物，能保護大腦；圖為情境照。（圖取自freepik）

你是否常常覺得工作難以專心，美國百萬網紅腸道專家建議，多吃深綠色蔬菜，如菠菜、西蘭花，富含抗氧化物，能保護大腦；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否常常覺得工作難以專心，或是記憶力大不如前？美國百萬網紅腸道專家帕爾博士（Dr. Pal）提醒，大腦的敏銳度並非天生固定，可以透過飲食與生活習慣來培養。換言之，藉由睡眠、運動與正確的營養攝取等做法，是提升專注力與記憶力的關鍵。

美國百萬網紅腸道專家「腸道俠」帕爾，透過影片說明缺乏睡眠、營養不足或飲食不當，都會影響大腦運作不佳。他表示，大腦是最耗能的器官之一，正確的習慣能幫助我們保持清晰思緒、增強記憶、延緩老化。

大腦敏銳的基礎：睡眠與運動

帕爾接著說明，即使飲食在大腦健康上扮演關鍵角色，如果缺乏良好的睡眠，大腦依然無法正常運作。研究顯示，睡眠不足會導致記憶力下降、專注力減弱、解決問題變慢。因此，熬夜是壞主意，良好的睡眠更能幫助預防認知退化。

同時，運動也是另一個關鍵因素。大腦需要氧氣與營養才能正常運作，而血液循環正是關鍵。心血管運動，如慢跑、快走或跳繩，可以促進血流，有助於專注、記憶與整體腦力表現。

飲食習慣提供大腦營養

如何從好的飲食習慣，讓大腦更敏銳？帕爾提出了以下的飲食建議：

●Omega-3脂肪酸

Omega-3不僅能減少壓力、提升專注，還能增強記憶，是大腦最佳燃料。最佳來源是核桃、魚類，不僅富含 Omega-3，還含有抗氧化物、維生素與礦物質，能進一步提升腦部表現。可以選擇的魚類，例如如鮭魚、鯷魚。素食者或不吃魚的人，可以選擇來自藻類的補充品。

●複合碳水化合物

複合碳水化合物是穩定能量來源。不同於精緻糖會造成血糖快速波動，複合碳水能穩定釋放葡萄糖，讓大腦一整天保持活力。燕麥、藜麥、地瓜、全穀類、豆類，都是維持專注與清晰思緒的良好選擇。

●蛋白質

蛋白質中的胺基酸是神經傳導物質的基礎，能幫助腦細胞之間的溝通。雞蛋、豆腐、扁豆、優質肉類，都是支持記憶、學習與專注力的好來源。

●抗氧化物與水分

莓果、黑巧克力與深綠色蔬菜（如菠菜、西蘭花）富含抗氧化物，能保護大腦免於氧化壓力，降低腦部疾病風險。同時，補充水分與營養同等重要。即使輕度脫水，也會導致疲勞、腦霧與專注力下降。

●適量咖啡因、避免超加工食品

咖啡因能暫時提升警覺，但過量會造成壓力升高，應避免依賴能量飲料或過量咖啡。同時，超加工食品中含有反式脂肪與精緻糖，會增加大腦發炎，造成思緒遲鈍與專注力不佳。相較之下，堅果等天然營養食物，能提供持久能量與養分。

帕爾總結，想要保持大腦靈敏，維持均衡飲食、充足睡眠、規律運動等，是重要關鍵，能幫助我們保持專注、增強記憶，並在學習與工作中發揮最佳表現。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中