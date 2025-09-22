健康網》記憶力走下坡？ 百萬網紅專家教你調整飲食

你是否常常覺得工作難以專心，美國百萬網紅腸道專家建議，多吃深綠色蔬菜，如菠菜、西蘭花，富含抗氧化物，能保護大腦；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否常常覺得工作難以專心，或是記憶力大不如前？美國百萬網紅腸道專家帕爾博士（Dr. Pal）提醒，大腦的敏銳度並非天生固定，可以透過飲食與生活習慣來培養。換言之，藉由睡眠、運動與正確的營養攝取等做法，是提升專注力與記憶力的關鍵。

美國百萬網紅腸道專家「腸道俠」帕爾，透過影片說明缺乏睡眠、營養不足或飲食不當，都會影響大腦運作不佳。他表示，大腦是最耗能的器官之一，正確的習慣能幫助我們保持清晰思緒、增強記憶、延緩老化。

大腦敏銳的基礎：睡眠與運動

帕爾接著說明，即使飲食在大腦健康上扮演關鍵角色，如果缺乏良好的睡眠，大腦依然無法正常運作。研究顯示，睡眠不足會導致記憶力下降、專注力減弱、解決問題變慢。因此，熬夜是壞主意，良好的睡眠更能幫助預防認知退化。

同時，運動也是另一個關鍵因素。大腦需要氧氣與營養才能正常運作，而血液循環正是關鍵。心血管運動，如慢跑、快走或跳繩，可以促進血流，有助於專注、記憶與整體腦力表現。

飲食習慣提供大腦營養

如何從好的飲食習慣，讓大腦更敏銳？帕爾提出了以下的飲食建議：

●Omega-3脂肪酸

Omega-3不僅能減少壓力、提升專注，還能增強記憶，是大腦最佳燃料。最佳來源是核桃、魚類，不僅富含 Omega-3，還含有抗氧化物、維生素與礦物質，能進一步提升腦部表現。可以選擇的魚類，例如如鮭魚、鯷魚。素食者或不吃魚的人，可以選擇來自藻類的補充品。

●複合碳水化合物

複合碳水化合物是穩定能量來源。不同於精緻糖會造成血糖快速波動，複合碳水能穩定釋放葡萄糖，讓大腦一整天保持活力。燕麥、藜麥、地瓜、全穀類、豆類，都是維持專注與清晰思緒的良好選擇。

●蛋白質

蛋白質中的胺基酸是神經傳導物質的基礎，能幫助腦細胞之間的溝通。雞蛋、豆腐、扁豆、優質肉類，都是支持記憶、學習與專注力的好來源。

●抗氧化物與水分

莓果、黑巧克力與深綠色蔬菜（如菠菜、西蘭花）富含抗氧化物，能保護大腦免於氧化壓力，降低腦部疾病風險。同時，補充水分與營養同等重要。即使輕度脫水，也會導致疲勞、腦霧與專注力下降。

●適量咖啡因、避免超加工食品

咖啡因能暫時提升警覺，但過量會造成壓力升高，應避免依賴能量飲料或過量咖啡。同時，超加工食品中含有反式脂肪與精緻糖，會增加大腦發炎，造成思緒遲鈍與專注力不佳。相較之下，堅果等天然營養食物，能提供持久能量與養分。

帕爾總結，想要保持大腦靈敏，維持均衡飲食、充足睡眠、規律運動等，是重要關鍵，能幫助我們保持專注、增強記憶，並在學習與工作中發揮最佳表現。

