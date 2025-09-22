自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》為什麼你總是「暈船」？ 心理師揭2大特質

2025/09/22 20:48

台北同伴心理諮商所所長余佳容分享，容易暈船的人有2種特質：感情方面有大量需求，以及渴望從他人身上輕鬆獲取情緒價值者；圖為情境照。（圖取自freepik）

台北同伴心理諮商所所長余佳容分享，容易暈船的人有2種特質：感情方面有大量需求，以及渴望從他人身上輕鬆獲取情緒價值者；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人一談戀愛，就會被熱戀的感覺沖昏頭而做傻事；有些人甚至還沒進入關係，光是曖昧就暈到不行。台北同伴心理諮商所所長、心理師余佳容分享，容易暈船的人有2種特質：感情方面有大量的需求，以及渴望從他人身上找到情緒價值。

余佳容於臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文表示，有些人明明有另一半，但面對外界的誘惑，如更漂亮、身材更好的人，可能就會因一時新鮮而暈船。她認為，容易暈船的人有以下2種特質：

●在感情方面有大量的需求：這種人可能是長期內心所渴望的都沒有被好好地滿足，以至於不知道自己到底想要什麼樣的人，容易心動。

●在對方身上可以輕易獲取情緒價值：每個人都需要情緒價值，當自己每天的努力能被看見、喜好能被記住、付出的辛苦被珍惜。如果那個環境足以讓人合理化滿足這件事，就會誘發暈船的行為。

此外，余佳容也針對關係中產生的「戀愛腦」狀態進行補充。她說，戀愛腦指的是當一個人陷入戀愛時，大腦會出現一系列生理和心理變化，使人變得更加專注於戀愛對象，對其產生浪漫情感。就像很多人一談戀愛就被熱戀的感覺沖昏頭、為對方掏心掏肺，嚴重甚至會影響生活的平衡與財務狀況。

她解釋，人們會產生戀愛腦的原因有3：神經遞質，戀愛時腦內的神經遞質會增加，如多巴胺和催產素，這些化學物質與愉悅感、依戀和快樂情緒有關；專注，戀愛時通常會對對象投入大量的注意力，可能導致他們在生活或職場上分心；理想化，戀愛中的人們往往傾向於理想化他們的伴侶，將其視為完美，進而影響真實情況。

4招避開「戀愛腦」

●從過去經驗中意識到自己有戀愛腦的問題，並有意識地保持戀愛在生活中所占的比重。

●嘗試保持對現實的理性看法，不要過度理想化伴侶，明白他們也有不完美之處。

●與伴侶坦誠溝通，分享情感和期望，並確保兩人之間有互相理解的空間。

●照顧自己的身體和心理健康，培養自我價值感，避免有被伴侶操控的可能。

余佳容提醒，人在談戀愛時，會分泌多重激素產生愉悅心理，為了維持這種快樂感，我們會不由自主的黏著對方、想對對方好；但她強調，還是要多為自己著想，留一條退路，協調生活與戀愛，才不會導致失戀時整個世界潰堤。

