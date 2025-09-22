衛福部宣示「消滅直美」！ 手術需有大外科資格 醫界讚「非常好」

中華民國美容醫學醫學會理事王修含認為，衛福部對於醫美管理的新制可說是即時雨，是非常好的作法。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕近年來，許多醫師未經過完整2年的畢業後一般醫學訓練（PGY），就投入醫美臨床工作，掀起「直美潮」，甚至傳出重大醫美手術死亡事故頻傳。因此，衛福部規劃祭出新規，要求從事醫美處置的醫師一律要通過2年的PGY訓練，並採取分級管理作為。中華民國美容醫學醫學會理事王修含認為，衛福部的新制可說是及時雨，是非常好的作法。

中華民國美容醫學醫學會理事王修含認為，執行醫療處置時，最重要的是安全，再來是有效果，因此醫學訓練非常漫長，從醫學生時代、PGY到專科醫師訓練，都是在幫助醫師獲取成長所需的養分，包括如何處理醫療併發症、如何在最安全的前提之下，讓病人接受最有效的治療。

「衛福部現在的這個要求，我覺得是一個及時雨，對於整個美容醫學的安全提升，對於民眾的保障是很有用的。」王修含說，過去大家都認為醫美只是很簡單的東西，忽略了相關處置本質仍是醫療行為的事實，也比較缺乏嚴格的把關機制，衛福部決定進行分級管理，是非常好的作法。

王修含指出，光電、針劑注射等治療雖然相對簡單，但仍有其基礎能力要求，比如操作光電治療的醫師要知道如何判斷病灶、使用什麼波長來進行處置，而注射針劑時，要知道哪裡有重要血管不能打到，這些都是需要經過一定醫學訓練才能全盤掌握的內容。

不過，王修含指出，衛福部在防堵直美的規劃尚屬保守，甚至可以再嚴格一些，PGY的2年訓練中，很多醫師是沒有接受相關醫美的訓練的，衛福部可以就此進一步強化。

王修含說，新制上路後，目前已經在執業中、過去訓練不足的醫師還可以透過各種方式彌補，相關醫學會也會提供良好的訓練，幫助醫師提升本職學能。

