健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》想要孩子高人一等 醫：2時段別碰甜食

2025/09/23 08:23

禾馨小兒遺傳內分泌醫師陳菁兒指出，孩子若在睡前及晚餐前攝取甜食，恐怕會抑制生長激素分泌；圖為情境照。（圖取自freepik）

禾馨小兒遺傳內分泌醫師陳菁兒指出，孩子若在睡前及晚餐前攝取甜食，恐怕會抑制生長激素分泌；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子真的很愛喝含糖飲料怎麼辦？禾馨小兒遺傳內分泌醫師陳菁兒於臉書專頁「菁兒醫師的成長花園。兒童成長&性早熟&基因檢測。」發影片提醒，至少讓孩子在睡前晚餐前不要碰甜食，避免抑制生長激素分泌，影響發育。

陳菁兒指出，若想長高，2個時間別碰甜食及飲料。第1，放學回家至晚餐前的時間，在空腹的狀態下，一喝含糖飲料、一吃甜食，糖分會馬上被吸收、血糖立刻飆升，就會壓抑生長激素2小時。

再來，她說，睡前的消夜時間也別碰，因為生長激素分泌最多的時候落在晚上10點半至半夜2點，這時間內如果喝飲料、吃甜食，血糖一升高，就會抑制原本要分泌的生長激素，導致孩子長不高。

補鋅增加長高機會

陳菁兒補充，想要孩子長高，可以補「鋅」。「鋅」不只是微量元素，它參與超過百種生理反應，包括改善味覺、增進食慾、刺激生長激素表現、幫助蛋白質合成、穩定免疫系統。

她表示，可以透過食補+營養品2種方式幫孩子補鋅。每日建議的鋅攝取量為6歲以下5毫克左右、小學生約8-10毫克、國高中以上男生15毫克，女生12毫克。

她進一步列出含鋅食物，如牡蠣（含量最多）、乾小麥胚芽去殼南瓜籽熟白芝麻牛板腱肉去殼腰果豬肝蛋黃等8種；至於營養補充品，建議找醫師評估後再行補充。

禾馨小兒遺傳內分泌醫師陳菁兒分享，想幫助孩子長高，可以攝取牡蠣、豬肝等含鋅食物；示意圖。（圖取自freepik）

禾馨小兒遺傳內分泌醫師陳菁兒分享，想幫助孩子長高，可以攝取牡蠣、豬肝等含鋅食物；示意圖。（圖取自freepik）

