長輩吞嚥卡卡 醫：留意7大警訊 施以刺激治療

老人家用餐常感到食物「吞不乾淨、卡在喉嚨」，尤其乾硬或易散碎食物更難下嚥；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者王俊忠／台南報導〕72歲張先生有高血壓，但依規則服藥控制良好，近期發現用餐常感到食物「吞不乾淨、卡在喉嚨」，尤其乾硬或易散碎食物更難下嚥，用餐變得緊張又痛苦、時間也拉長。他到奇美醫院復健部看診，醫師林信德發現，其喉部上提與舌頭力量不足、吞嚥效率不佳，安排吞嚥復健訓練結合電刺激治療，一段時間後吞嚥力與協調性逐漸提升，卡卡感消失，用餐不再折磨、食慾明顯回升。

家中長輩是否有食慾不佳、吃得比以前少的情況？林信德指出，這可能不是單純老化或胃口不好，或許與老年性吞嚥障礙有關，老年性吞嚥障礙並非疾病，而是年齡增長，吞嚥功能自然發生一些生理改變，如吞嚥反射變慢、舌頭與喉部上提幅度下降、咽腔容積變大，使得食物易殘留或需多次吞嚥才能清乾淨等，都會導致吞嚥的安全邊際變窄。

奇美醫院復健部醫師林信德提醒，對於老人家是否有老年性吞嚥障礙，可留意有無7大警訊指標。（記者王俊忠攝）

若忽略進食細節，同時有感染、藥物副作用、牙口變差或營養不足等，就易出現嗆咳、食物殘留，甚至吸入性肺炎等風險。林信德提醒民眾應認識7大警訊，透過簡單日常照護與專業復健，幫助長輩維持進食安全與生活品質。如出現7大警訊，代表可能有吞嚥障礙，建議儘快就醫評估。

1.說話聲音變「濁」：進食後說話聲音質地變得低啞，像含著水的聲音，臨床稱為濡濕音。

2.用餐時間拉長：一頓飯常超過3、40分鐘，或須頻繁配水才吞得下。

3.體重突然掉、人變瘦。

4.肺炎反覆報到：常咳嗽或反覆胸部感染，如肺炎。

5.吞藥變成挑戰，藥錠易卡住喉嚨，要磨碎才能吞服。

6.挑食成習慣：避吃乾、硬、粒狀食物，只吃切得極碎或泡軟的食物。

7.吞嚥費力又停頓：需連續多次吞嚥才勉強嚥下，過程中停頓或臉部表情用力。

林信德表示，如出現上述警訊也別擔心，長輩可經由簡單吞嚥困難工具自我評估，若得到3分（含）以上，建議尋求專業檢查與評估。而日常照護包括3大方向：

1.口腔衛生做到位：每日確實清潔牙齒、舌苔與假牙，夜間睡覺時不配戴全口假牙。

2.飲食與姿勢：調整食物軟硬度與湯水液體的濃稠度，用餐時保持端坐、身體微前傾，小口慢嚥，避免邊講話邊吃。

3.用藥與營養雙管齊下：與醫師討論可能影響唾液分泌與警覺性的藥物（如部分鎮靜、抗膽鹼藥），同時補足水分與蛋白質，避免陷入「吃少→更虛弱→更吞不下」的惡性循環。

