自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

機械工汗疱疹痛難耐 中醫調理體質助重返工作崗位

2025/09/22 14:40

李聰界主任強調，中醫治療汗疱疹依不同類型病人施治，建議應耐心配合專業中醫師治療以得到改善效果。（記者陳建志攝）

李聰界主任強調，中醫治療汗疱疹依不同類型病人施治，建議應耐心配合專業中醫師治療以得到改善效果。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕40歲陳姓男子在機械廠工作，經常要接觸到潤滑油和化學清潔劑，最近雙手開始出現一些水泡並伴隨刺癢的感覺，不慎搓揉後發生脫皮，甚至皮膚出現乾裂疼痛，到皮膚科求診確診是汗疱疹，因治療後症狀還是反覆發作，決定改看中醫，中醫師針對雙手水泡以清利溼熱藥材調理體質，3個月後改善症狀，讓他開心重返工作崗位。

仁愛長庚合作聯盟醫院中醫科主任李聰界表示，汗疱疹是一種過敏性的局部皮膚炎，發生原因不明，可能與慢性的情緒壓力有關。汗疱疹的水泡可多可少，有時可融成一大片，癢感會慢慢加劇，且經常於春夏交替之際發作，嚴重時甚至會出現傷口皸裂流血，患者常需要向皮膚科醫師求治，可用冰醋酸濕敷、口服抗組織胺、局部或服類固醇藥膏等治療，但經常容易復發，讓患者相當困擾。

中醫治療汗疱疹根據不同類型患者調理體質，搭配藥物改善症狀。（記者陳建志攝）

中醫治療汗疱疹根據不同類型患者調理體質，搭配藥物改善症狀。（記者陳建志攝）

李聰界指出，汗疱疹在中醫古籍《瘍醫大全》稱為「螞蟻窩」，在皮膚表現分為三型，第一型「水泡居多型」：水泡通常較為大顆，病人在搔癢皸裂上比較不顯著，但水泡經戳破後會流出清稀液體，建議添加茯苓、澤瀉等清利溼熱藥材；第二型「皮膚偏紅水液偏黃稠型」：病人經常有口乾、身體燥熱、大便容易祕結情況，治療會添加黃連、苦參等藥材；第三型「皮膚乾燥皸裂型」：通常皮膚會乾癢，搔抓後會有血痕，此外經常伴隨口乾與皮膚脫屑症狀，建議以祛風養血藥物做搭配，如荊芥、生地、赤芍等。

李聰界主任指出，若有汗疱疹在日常生活注意事項包括：1、避免搔抓：搔抓是病情惡化及發生併發症的主因，若皮膚紅癢可用布包冰塊冰敷短暫緩解；2、手腳保養：儘可能手部少碰水和清潔劑，保持通風涼爽並可搭配乳霜潤膚；3、局部類固醇藥膏：在極癢狀況下，可用局部類固醇藥膏減少癢感；4、壓力控制：壓力控制對緩和病情和減少復發有很大幫助；5、避免刺激性食物：如燒烤、炸辣、菸酒、茶、咖啡、巧克力、甜品和帶殼海鮮等；6、適當睡眠：熬夜會使汗疱疹症狀加重，平常須有充足睡眠避免症狀惡化。

李聰界強調，汗疱疹治療通常要根據不同類型病人施治，症狀複雜者需較長時間調理，短暫治癒仍可能在季節交替時復發，故需長時間觀察與追蹤，切勿自行尋求偏方治療，避免病情惡化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中