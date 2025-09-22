機械工汗疱疹痛難耐 中醫調理體質助重返工作崗位

李聰界主任強調，中醫治療汗疱疹依不同類型病人施治，建議應耐心配合專業中醫師治療以得到改善效果。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕40歲陳姓男子在機械廠工作，經常要接觸到潤滑油和化學清潔劑，最近雙手開始出現一些水泡並伴隨刺癢的感覺，不慎搓揉後發生脫皮，甚至皮膚出現乾裂疼痛，到皮膚科求診確診是汗疱疹，因治療後症狀還是反覆發作，決定改看中醫，中醫師針對雙手水泡以清利溼熱藥材調理體質，3個月後改善症狀，讓他開心重返工作崗位。

仁愛長庚合作聯盟醫院中醫科主任李聰界表示，汗疱疹是一種過敏性的局部皮膚炎，發生原因不明，可能與慢性的情緒壓力有關。汗疱疹的水泡可多可少，有時可融成一大片，癢感會慢慢加劇，且經常於春夏交替之際發作，嚴重時甚至會出現傷口皸裂流血，患者常需要向皮膚科醫師求治，可用冰醋酸濕敷、口服抗組織胺、局部或服類固醇藥膏等治療，但經常容易復發，讓患者相當困擾。

中醫治療汗疱疹根據不同類型患者調理體質，搭配藥物改善症狀。（記者陳建志攝）

李聰界指出，汗疱疹在中醫古籍《瘍醫大全》稱為「螞蟻窩」，在皮膚表現分為三型，第一型「水泡居多型」：水泡通常較為大顆，病人在搔癢皸裂上比較不顯著，但水泡經戳破後會流出清稀液體，建議添加茯苓、澤瀉等清利溼熱藥材；第二型「皮膚偏紅水液偏黃稠型」：病人經常有口乾、身體燥熱、大便容易祕結情況，治療會添加黃連、苦參等藥材；第三型「皮膚乾燥皸裂型」：通常皮膚會乾癢，搔抓後會有血痕，此外經常伴隨口乾與皮膚脫屑症狀，建議以祛風養血藥物做搭配，如荊芥、生地、赤芍等。

李聰界主任指出，若有汗疱疹在日常生活注意事項包括：1、避免搔抓：搔抓是病情惡化及發生併發症的主因，若皮膚紅癢可用布包冰塊冰敷短暫緩解；2、手腳保養：儘可能手部少碰水和清潔劑，保持通風涼爽並可搭配乳霜潤膚；3、局部類固醇藥膏：在極癢狀況下，可用局部類固醇藥膏減少癢感；4、壓力控制：壓力控制對緩和病情和減少復發有很大幫助；5、避免刺激性食物：如燒烤、炸辣、菸酒、茶、咖啡、巧克力、甜品和帶殼海鮮等；6、適當睡眠：熬夜會使汗疱疹症狀加重，平常須有充足睡眠避免症狀惡化。

李聰界強調，汗疱疹治療通常要根據不同類型病人施治，症狀複雜者需較長時間調理，短暫治癒仍可能在季節交替時復發，故需長時間觀察與追蹤，切勿自行尋求偏方治療，避免病情惡化。

