健康網》研究：跳過「這個」日常習慣 罹胰臟癌風險恐倍增

口腔衛生不良長期以來一直與多種疾病有關，研究指出，刷牙與使用牙線不僅能預防牙周病，還可能對抗癌症；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕人們早就知道，口腔中有害細菌的存在，會使人們比口腔健康的人更容易患上癌症等疾病。一項研究指出，刷牙不夠可能讓罹患胰臟癌的風險增加3倍。

英國《獨立報》報導，口腔衛生不良長期以來一直與多種疾病有關，但科學家現在對其原因有了更好的了解。紐約大學醫學院（NYU School of Medicine）的科學家發現，來自口腔的有害病菌，會透過唾液傳送至胰臟，進而大幅提升胰臟癌的風險。

請繼續往下閱讀...

「現在比以往更清楚的是，刷牙與使用牙線不僅能預防牙周病，還可能對抗癌症，」共同作者暨人口健康專家理查．海耶斯（Dr Richard Hayes）在《美國醫學會腫瘤學期刊》（JAMA Oncology）中寫道。

這項研究針對12.2萬人進行測試，並鑑定出3種不同的口腔牙周病原體、額外20種細菌以及4種真菌。研究持續8年，以評估哪些細菌與真菌，會導致這最致命癌症之一的發生率上升。受試者在使用漱口水漱口後提供口腔樣本，並在後續追蹤中確認，哪些人被前瞻性診斷為胰臟癌。

在參與者中，有445人罹患胰臟癌，並與445名未罹癌的「對照組」參與者進行配對。在這890名參與者中，平均年齡為67歲，53.3%為男性，其餘為女性。

作者在結論中表示，口腔牙周病細菌包括牙齦卟啉菌（P. gingivalis）、結節埃氏菌（E. nodatum）及微型普氏菌（P. micra），與胰臟癌風險增加有關。因此，作者表示，「口腔細菌和真菌是胰臟癌發展的重要風險因素」。

未來，這項發現有可能使腫瘤學家，能夠識別出罹患胰臟癌風險較高的個體，使醫療保健提供者能夠制定更個人化的預防計畫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法