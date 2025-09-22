自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》想健康不只靠自律！ 醫：從「專心吃飯」做起

2025/09/22 17:13

內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，邊吃飯邊滑手機，會讓身體感受不到「吃飽訊號」，導致越吃越多，影響健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，邊吃飯邊滑手機，會讓身體感受不到「吃飽訊號」，導致越吃越多,影響健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多數人以為健康就是靠「自律」，但其實很多時候不只要自律，而是要更「專心」。內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯舉例，像專心吃飯就很重要，如果我們邊吃飯邊滑手機，或是忙於其他事務，身體會感受不到「吃飽訊號」，導致越吃越快、吃越多，影響健康。

陳潔雯於臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文分享，她在看診時經常提醒患者，在餐廳點餐時，請花一點心思決定要吃什麼；一旦餐點上桌，就把抉擇放下，專心享受眼前的食物。

她解釋，因為當我們邊吃飯、邊滑手機、邊聊邊忙，身體將無法接收到完整的「吃飽訊號」，導致吃太快、吃太多，甚至覺得不滿足；相反地，如果專注在咀嚼、品嚐眼前的食物，大腦會更清楚感受到味道與飽足感，消化和代謝也會比較順暢。

所以，她叮嚀民眾，與其追求嚴苛的自律，不如先練習在日常裡留一點專注：吃飯就好好吃，睡覺就好好睡。健康，往往就是從這些小細節開始的。

內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯提醒，與其追求嚴苛自律，不如專注於日常小事，如好好睡覺、好好吃飯；圖為情境照。（圖取自freepik）

內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯提醒，與其追求嚴苛自律，不如專注於日常小事，如好好睡覺、好好吃飯；圖為情境照。（圖取自freepik）

