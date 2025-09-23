自由電子報
晴時多雲

健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》秋分多吃白色食物 國健署：抗發炎又防便秘

2025/09/23 07:21

國健署分享，秋分可以吃點白色食物養生，如蓮藕、洋蔥、白蘿蔔等。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋分到了，不妨在菜盤中添加一些白色食物！國健署於臉書專頁「食在好健康」發文分享，從營養學角度來看，⽩⾊食物含有許多有益物質，如硫化物、膳食纖維、維⽣素C等，食物來源包括洋蔥、蓮藕、白蘿蔔等。

國健署表示，秋天除了增加飲食多樣性，均衡飲食也能讓身體處在一個較為舒適的狀態裡。適度攝取一些白色食物，更有益身體健康：

⽩⾊食物營養⼩解析

●硫化物、蘿蔔硫素：存在於⼤蒜、洋蔥、⽩花椰菜等，具有抗氧化與抗發炎的功效。

●膳食纖維：⽩⽊⽿、洋菜、山藥、蓮藕等，膳食纖維能增加飽⾜感，刺激腸道蠕動，促進腸道健康。

●維⽣素C：⽩花椰、⽩蘿蔔含維⽣素C，可促進膠原蛋⽩形成，協助鐵質吸收，也具有抗氧化能⼒。

國健署提醒，餐餐均衡最重要，遵循「我的餐盤」飲食法，多元攝取6⼤類食物，才能讓身體獲得⾜夠的膳食纖維、維⽣素等，營養更完整。

