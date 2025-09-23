限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》秋分多吃白色食物 國健署：抗發炎又防便秘
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕秋分到了，不妨在菜盤中添加一些白色食物！國健署於臉書專頁「食在好健康」發文分享，從營養學角度來看，⽩⾊食物含有許多有益物質，如硫化物、膳食纖維、維⽣素C等，食物來源包括洋蔥、蓮藕、白蘿蔔等。
國健署表示，秋天除了增加飲食多樣性，均衡飲食也能讓身體處在一個較為舒適的狀態裡。適度攝取一些白色食物，更有益身體健康：
請繼續往下閱讀...
⽩⾊食物營養⼩解析
●硫化物、蘿蔔硫素：存在於⼤蒜、洋蔥、⽩花椰菜等，具有抗氧化與抗發炎的功效。
●膳食纖維：⽩⽊⽿、洋菜、山藥、蓮藕等，膳食纖維能增加飽⾜感，刺激腸道蠕動，促進腸道健康。
●維⽣素C：⽩花椰、⽩蘿蔔含維⽣素C，可促進膠原蛋⽩形成，協助鐵質吸收，也具有抗氧化能⼒。
國健署提醒，餐餐均衡最重要，遵循「我的餐盤」飲食法，多元攝取6⼤類食物，才能讓身體獲得⾜夠的膳食纖維、維⽣素等，營養更完整。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應