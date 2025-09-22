騎自行車能預防失智症 還可令海馬體增大

研究發現，選擇騎自行車能預防失智症。圖為騎自行車示意圖。（擷自X@08shouhei07）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕騎自行車不僅對地球、錢包和健康有益。最近1項研究發現，選擇騎自行車還能幫助人預防認知能力下降。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，該研究評估了來自英國的近48萬名參與者，並發表在JAMA Network Open期刊上。研究發現，與乘坐汽車或火車等非主動出行方式相比，騎自行車可使罹患失智症的風險降低19%，罹患阿茲海默症的風險降低22%。

這項研究的參與者是在2006年至2010年間被英國生物銀行研究招募的。該研究追蹤50多萬名年齡在40歲至69歲之間的人的健康狀況，參與者平均年齡為56.5歲。他們回答1份問卷，內容為他們過去4周內最常使用哪種交通方式出行，選項分別有非主動出行、步行、混合步行（步行和非主動出行結合）、騎自行車和混合騎自行車（騎自行車和非主動出行結合）。

在平均13.1年的追蹤期內，8845名參與者患上了失智症，3956名成年人患上了阿茲海默症。步行與混合步行可使整體失智症風險降低6%，但也讓阿茲海默症風險增加14%。研究團隊也發現，阿茲海默症最強的遺傳風險因子APOE ε4基因具有顯著影響。沒有攜帶APOE ε4基因的參與者，其失智症風險降低26%；而攜帶該基因變異者，風險則降低12%。

研究團隊指出，騎自行車和混合騎自行車令海馬體增大效果最明顯，能降低失智症風險。未參與研究的紐約州立大學石溪分校神經病學教授兼主任維爾吉斯（Joe Verghese）博士聲稱，該研究首次表明，騎自行車不僅與降低失智症風險有關，還與負責記憶和學習的海馬體增大有關。

研究團隊聲稱，關於主動出行對健康影響的全人口研究仍然稀少，但系統性綜合分析已一致指出其與健康狀況改善有關，包括糖尿病風險降低。

值得注意的是，早有多項研究都表明，體育鍛煉與降低失智症風險有關。2024年刺胳針期刊的委員會將體育鍛煉列為預防或延緩約45%失智症病例的14個因素之一。

