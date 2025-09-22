自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

7個常見錯誤姿勢 讓人看起來比實際年齡更老

2025/09/22 11:34

有7個常見錯誤姿勢，會讓人看起來比實際年齡更老。圖為是否頸部前傾對比圖。（擷自X@Conor_Harris_）



紀麗君／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然很多人對姿勢並不是十分在意，但姿勢確實會影響人的外表，甚至讓人看起來比實際年齡更老或更年輕。蔬適生活（VegOut）指出，有7個常見錯誤姿勢，會讓人看起來比實際年齡更老。

第1個錯誤姿勢是駝背。肩膀前傾會導致胸部塌陷，上背部過度彎曲。這不僅會引發慢性背痛，還會給人一種疲憊不堪、精神萎靡的感覺。

駝背不只是1種壞習慣，還會給人1種肩負重擔的視覺印象。而挺直身姿，就能帶給人充滿活力和精神的印象。

第2個錯誤姿勢是頸部前傾。頸部前傾正成為頸椎殺手，美國脊椎按摩協會職業健康委員會前主席鮑奇（Scott Bautch）表示，人的頭大約重4.5到5.5公斤，但每向前傾斜約2.5厘米，頸部就會承受高達27公斤的巨大壓力。

頭部向前傾不僅會使頸部肌肉緊張，還會讓人看起來精神萎靡，這正是人們常說的老態。小心調整頭部姿勢，就能讓人看起來年輕好幾歲。

第3個錯誤姿勢是膝蓋過度伸直。如果人的膝蓋完全伸直，就像把關節卡住一樣，會讓腿部看起來僵硬。這不僅感覺不自然，還會讓人的整體姿態顯得不協調、缺乏活力。

只要採取讓膝蓋微彎的站姿，就能讓腿部看起來自然流暢。這樣還可以分散身體的壓力，避免韌帶過度拉伸。

第4個錯誤姿勢是體重分佈不均。人若習慣站立時重心偏向一側，就會導致身體姿勢不平衡。肌肉會因使用不均而逐漸失去平衡，一側肌肉會變得緊繃，最終導致整個身體姿勢傾斜。這會讓人看起來身體不協調，給人疲憊不堪的感覺。

保持身體平衡，不但能讓自己看起來更年輕，也能讓自己感覺更加舒適。

第5個錯誤姿勢是上背部前傾。上背部前傾是看起來顯老的典型特徵。久坐辦公、長時間使用筆記型電腦以及不斷刷手機等不良習慣，讓年輕人出現此類姿勢問題。

一旦人因上背部前傾倒致胸椎前凸，其他部位也會跟著變形，例如頭部前傾、肩膀內收等，這會讓整體氣勢顯得萎靡。

第6個錯誤姿勢是骨盆前傾或後傾。骨盆是影響體態的關鍵，如果骨盆過度前傾，就會出現腰椎前凸，導致下背部過度彎曲，腹部也顯得突出。如果骨盆過度後傾，下背部會變平，導致體態僵硬，看起來更顯老氣。

無論是前傾或後傾，都會導致脊椎失衡，並讓人的整體氣色看起來更老。保持正確骨盆姿勢不僅能保護脊柱，還能讓人的整體體態看起來更年輕有活力。

第7個錯誤姿勢是拖行步態。拖行步態特徵是拖著腳走路、步幅短、手臂擺動幅度小和目光下垂，這些都會給人年老的印象。

值得注意的是，拖行步態與年齡通常無關。更多時候是因為髖部僵硬、臀部肌肉無力或踝關節僵硬所造成。物理治療師建議透過伸展運動放鬆髖部肌肉，透過簡單的橋式或深蹲運動增強臀部肌肉，並有意識地拉長步幅。治療師提醒，即使是單純自然擺動手臂，也能讓步態更有活力。

