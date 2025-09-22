男子靠戴帽遮掩左額白斑症 黑色素顯微移植手術助恢復

光田綜合醫院整形外科主任吳文宏表示，「黑色素顯微移植」技術，可將患者自身健康的黑色素細胞移植至白斑區域，以改善症狀。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕20歲王姓男子因罹患白斑症，左額膚色變白，他利用曬太陽想讓該塊皮膚變黑，卻不見改善，夏天時反而白斑更加明顯，因面臨異樣眼光，讓他自信心受影響，2年來靠戴帽子遮掩，經求助光田綜合醫院整形外科主任吳文宏，採用「黑色素顯微移植」技術，將自身健康的黑色素細胞移植至白斑區域，治療9個月後，額頭膚色已完全恢復，目前狀況穩定並持續追蹤中，讓他笑說「以前都需要戴帽子遮掩，現在終於可以放心走在陽光下」。

吳文宏表示，白斑症是一種因免疫系統異常，導致黑色素細胞受損或缺失的疾病，常見於雙頰、額頭、眼周、鼻部及四肢等部位，患者無法透過日常生活預防，若皮膚完全喪失黑色素，即使曝曬陽光也不會變黑，反而因周邊皮膚曬黑使白斑更加明顯。

請繼續往下閱讀...

吳文宏指出，目前白斑症治療方式主要有3種，包括窄頻紫外線照光療法，若2個月後未見明顯改善，建議評估其他療法，以免過度曝曬增加致癌風險；藥物治療，在局部塗抹類固醇或免疫調節藥膏，若2個月後仍無效，需停用以減少副作用；黑色素顯微移植手術，適合對前兩者無效的患者，可望透過此術式恢復自然膚色。

吳文宏說明，若白斑區域完全缺乏黑色素，單純的窄頻紫外線照光療法難以產生顯著療效，因缺乏反應細胞，故白斑處皮膚幾乎沒有反應，若持續照射反而增加致癌風險。不過，在顯微黑色素移植術後配合照光，可進一步促進黑色素生長；若白斑保有部分黑色素，照光療法雖能減輕症狀，但由於黑色素濃度不足，仍可能再度復發。

吳文宏強調，白斑治療後黑色素的生長速度與持久度，會因個人體質有所不同，因此術後仍需定期回診追蹤。一般臉部黑色素平均約需3到6個月恢復，而身體其他部位生長較慢，追蹤期可達2年，膚色也會逐漸一致。

吳文宏說，白斑症並非傳染病，民眾不需過度擔心，更不應對患者投以異樣眼光，近年門診觀察，20歲前發病的患者約佔一半，常影響交友、擇偶與自信，呼籲民眾若發現皮膚開始出現白斑，應盡快諮詢專業醫師進行診療，多數患者仍可恢復外觀與自信。

