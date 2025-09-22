健康網》中秋烤肉神級水果 助消化、解膩、排水腫

綠奇異果每100公克的營養成分包括：熱量53大卡、膳食纖維2.3公克、鉀300毫克、維生素C高達88毫克，且GI值僅51，屬於低升糖水果；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中秋節最期待的就是烤肉聚會，不過大魚大肉、加工食品加上含糖飲料，雖然吃得過癮，卻可能讓身體瞬間負擔加重。營養師高敏敏在臉書發文提醒，中秋烤肉隱藏著消化不良、水腫、便秘及心血管壓力等風險，想要吃得開心又無負擔，記得餐後補上一顆「綠奇異果」，小小一顆卻能幫助消化、解膩，還能補充滿滿營養。

綠奇異果「烤肉後消化好幫手」

根據營養師分享，綠奇異果營養密度高，含有奇異酵素能分解蛋白質、緩解腸胃不適；同時富含膳食纖維，幫助腸道蠕動、改善便秘。除此之外，它還擁有高鉀、低鈉的特性，可幫助排出多餘鈉離子，減輕水腫與血壓負擔。

綠奇異果每100公克的營養成分包括：熱量53大卡、膳食纖維2.3公克、鉀300毫克、維生素C高達88毫克，且GI值僅51，屬於低升糖水果，能穩定血糖、減少餐後負擔。

綠奇異果營養密度高，含有奇異酵素能分解蛋白質、緩解腸胃不適，適合烤肉後吃；示意圖。（圖取自photoAC）

常見隱憂與綠奇異果改善對策

●吃太多加工食品→水腫、心血管負擔：綠奇異果含高鉀助排鈉、調節血壓。

●大魚大肉消化不良→胃脹不舒服：綠奇異果含奇異酵素分解蛋白質，減輕腸胃壓力。

●蔬菜不足→腸道蠕動差、便秘：綠奇異果含高纖維促進排便順暢。

●高溫烤肉產生自由基→氧化壓力大：綠奇異果含維生素C、多酚抗氧化，抵抗自由基傷害。

●含糖飲料太多→血糖波動大：綠奇異果有低GI特性，讓血糖穩定、降低負擔。

高敏敏指出，綠奇異果已獲得百位胃腸科醫師推薦，是中秋餐後的最佳營養小幫手。她建議，烤肉後來上一顆綠奇異果，不僅能幫助消化、排便順暢，還能補充維生素C，讓大餐吃得盡興、身體也能輕鬆無負擔。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

