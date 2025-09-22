健康網》拒絕長大？ 醫曝「彼得潘症候群」6大特徵

「彼得潘症候群」普遍抗壓性低，怕錯、怕失敗，一受挫就退縮，甚至會逃避責任；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你身邊是否有這樣的人：總是逃避責任、害怕承諾，甚至在感情中依賴過度，彷彿永遠長不大？楊聰才診所院長楊聰財在臉書專頁「楊聰才診所」發文提醒，這種現象在心理學中被稱為「彼得潘症候群」（Peter Pan Syndrome），雖然不是正式的精神疾病，卻在現代社會中相當常見，無論男女都可能發生，並可能影響生活、人際與感情。

什麼是彼得潘症候群？

該概念由心理學家 Dan Kiley 在 1983 年提出，用來形容那些外表已成年，卻抗拒長大、不願承擔責任的成年人。

請繼續往下閱讀...

常見6大特徵

1. 責任逃避：任性散漫，遇事推卸、不敢做決定。

2. 缺乏自信、抗壓性低：怕錯、怕失敗，一受挫就退縮。

3. 高度依賴：害怕孤單，情感依附過度。

「彼得潘症候群」的人通常打扮、行為像青少年，衝動好奇；圖為情境照。（圖取自freepik）

4. 關係不穩定：害怕承諾，迴避親密。

5. 外在年輕化：打扮、行為像青少年，衝動好奇。

6. 內在衝突：情緒混亂，自戀卻矛盾。

如何自我調整？

●接受現實：問題不會自動消失，勇敢面對才是關鍵。

●看見成長價值：學會從逆境中進步，找到人生深度。

●珍惜當下：回憶童年無妨，但別困在過去。

雖然早期多見於男性，但女性同樣可能有「彼得潘」傾向。楊聰財強調，若此特徵已對人際、情感造成困擾，應積極正視，透過自我反思或尋求專業心理協助，重新找到成熟與快樂的平衡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法