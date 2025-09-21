中國少年花了7萬增高1.4公分 2週後打回原形

中國1名少年在廈門某增高機構治療半年後增高1.4公分，但2週後就縮回原本身高；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯張沛元／綜合報導〕1名16歲的中國少年花了人民幣1.67萬元（約台幣7.1萬元）做增高治療，半年療程結束後長高1.4公分，但只撐了2週就打回原形，縮回原本身高。

根據香港南華早報，這名花錢找罪受還白忙一場的少年姓黃，今年2月到8月在福建廈門1家機構接受半年的增高治療。黃姓少年的父親透露，兒子的身高8月時從165公分增至166.4公分，但療程結束後僅2週就縮回原本的165公分。

黃父氣得投訴這家增高治療機構，對方表示，黃姓少年「年齡太大，難以矯正」，並已全額退款。但黃父看似仍不滿意，指稱既然難以矯正就該早說。

根據了解，黃父此前每隔1、2週就會帶兒子去做增高治療，項目包括腿部伸展，以及使用醫療器材「活化」膝蓋。黃父說，他曾發現一旦沒去治療，兒子的身高就會下降；但治療機構當時解釋說，因為還沒把整個療程做完。

該增高機構宣稱，其治療意在刺激膝蓋骨，藉此協助被治療者長高。但北京協和醫院內分泌科主任醫師伍學焱說，強拉是不科學的增高法「人又不是麵條，把人拉長是不科學的」；有效的增高法是透過運動來刺激生長激素。

伍學焱同意，靠拉伸是有可能讓人增高0.5到1公分，但人的身高本來就會自然伸縮，例如早上會比下午高個0.5到1公分，因為白天體重把脊椎壓短以致變矮，夜間脊椎放鬆所以起床後變高。

中國鄉民虧黃氏父子居然會相信這種治療有效，因為若真有效，天底下就不會有矮子了；另有人不齒該治療機構利用為人父母對孩子的身高焦慮牟利，要求當局嚴管徹查。

