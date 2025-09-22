限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》鹿茸老祖宗最愛補益藥材 4功效報你知
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕想要補腎、養氣血、抗老化？中藥裡的珍貴補益藥材「鹿茸」或許能給你靈感。對此，鳴堂中醫體系醫療長周宗翰在臉書專頁「西醫難解中醫有方鳴大夫周宗翰醫師鳴堂中醫體系醫療長」發文指出，鹿茸是公鹿尚未骨化的幼角，性溫、味甘鹹，入腎、肝經，自古以來就在《神農本草經》、《本草綱目》中被視為強壯補益的聖品。
周宗翰表示，鹿茸在中醫上有多種重要功效：
請繼續往下閱讀...
補腎陽、益精血
能強化腎功能，改善腰膝痠軟、畏寒怕冷、精力不足等腎陽虛症狀。
強筋健骨
適合小孩骨骼發育期、長者筋骨退化時使用，對骨質疏鬆、體力虛弱者也有幫助。
益氣養血
能改善面色蒼白、頭暈耳鳴、疲倦乏力，適合氣血兩虛的族群。
提升免疫、延緩衰老
中醫強調鹿茸能「固本培元」，現代研究也發現其中含有活性物質，可促進新陳代謝，增強免疫力。
周宗翰提醒，鹿茸雖是補益佳品，但仍需依照個人體質調理，最好在專業中醫師指導下使用，才能發揮最大效果並避免過補。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應