健康網》鹿茸老祖宗最愛補益藥材 4功效報你知

鹿茸性溫、味甘鹹，入腎、肝經，有許多養生功效。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕想要補腎、養氣血、抗老化？中藥裡的珍貴補益藥材「鹿茸」或許能給你靈感。對此，鳴堂中醫體系醫療長周宗翰在臉書專頁「西醫難解中醫有方鳴大夫周宗翰醫師鳴堂中醫體系醫療長」發文指出，鹿茸是公鹿尚未骨化的幼角，性溫、味甘鹹，入腎、肝經，自古以來就在《神農本草經》、《本草綱目》中被視為強壯補益的聖品。

周宗翰表示，鹿茸在中醫上有多種重要功效：

補腎陽、益精血

能強化腎功能，改善腰膝痠軟、畏寒怕冷、精力不足等腎陽虛症狀。

強筋健骨

適合小孩骨骼發育期、長者筋骨退化時使用，對骨質疏鬆、體力虛弱者也有幫助。

鹿茸適合小孩骨骼發育期、長者筋骨退化時使用；圖為情境照。（圖取自freepik）

益氣養血

能改善面色蒼白、頭暈耳鳴、疲倦乏力，適合氣血兩虛的族群。

提升免疫、延緩衰老

中醫強調鹿茸能「固本培元」，現代研究也發現其中含有活性物質，可促進新陳代謝，增強免疫力。

周宗翰提醒，鹿茸雖是補益佳品，但仍需依照個人體質調理，最好在專業中醫師指導下使用，才能發揮最大效果並避免過補。

