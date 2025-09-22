健康網》塑膠微粒早已入骨 醫：3防線固骨本

塑膠微粒一路鑽進人體的血液、腦組織，甚至骨骼深處。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒呼籲，朝3方面防堵；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕塑膠微粒不只漂浮在海洋、空氣和食物中，還能一路鑽進人體的血液、腦組織，甚至骨骼深處。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，骨鬆的元凶還要加上一筆─塑膠微粒。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，這些肉眼看不到的塑膠微粒，正像忍者一樣悄悄潛入，或許正默默加速骨頭的老化與脆化。

黃軒說，近年的研究已在血液、腦組織、胎盤、母乳，甚至骨骼中找到塑膠微粒的蹤跡，而這些顆粒來自我們每天接觸的窗簾、衣服、包裝材料，都讓我們吸進去、吃下去，跑到骨頭深處。

黃軒指出，有一篇《國際骨質疏鬆》期刊的系統回顧，從62篇文獻分析出，塑膠微粒能改變骨髓幹細胞功能、促進破骨細胞增生、加速細胞老化與炎症反應等，讓骨折風險直線上升。

科學家發現塑膠微粒進入骨頭，要防堵它們進入人體，必須從3方面著手：

●減塑生活：

少用一次性塑膠袋、餐具、吸管，並避免微波或加熱塑膠容器。

●環境防護：

開空氣清淨機、選擇過濾良好的飲水來源。

●骨頭保養：

規律負重運動（走路、慢跑、重量訓練）；補充鈣、維生素D、Omega-3。

