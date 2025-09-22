自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》塑膠微粒早已入骨 醫：3防線固骨本

2025/09/22 10:29

塑膠微粒一路鑽進人體的血液、腦組織，甚至骨骼深處。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒呼籲，朝3方面防堵；圖為情境照。（圖取自freepik）

塑膠微粒一路鑽進人體的血液、腦組織，甚至骨骼深處。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒呼籲，朝3方面防堵；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕塑膠微粒不只漂浮在海洋、空氣和食物中，還能一路鑽進人體的血液、腦組織，甚至骨骼深處。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，骨鬆的元凶還要加上一筆─塑膠微粒。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，這些肉眼看不到的塑膠微粒，正像忍者一樣悄悄潛入，或許正默默加速骨頭的老化與脆化。

黃軒說，近年的研究已在血液、腦組織、胎盤、母乳，甚至骨骼中找到塑膠微粒的蹤跡，而這些顆粒來自我們每天接觸的窗簾、衣服、包裝材料，都讓我們吸進去、吃下去，跑到骨頭深處。

黃軒指出，有一篇《國際骨質疏鬆》期刊的系統回顧，從62篇文獻分析出，塑膠微粒能改變骨髓幹細胞功能、促進破骨細胞增生、加速細胞老化與炎症反應等，讓骨折風險直線上升。

科學家發現塑膠微粒進入骨頭，要防堵它們進入人體，必須從3方面著手：

●減塑生活：
少用一次性塑膠袋、餐具、吸管，並避免微波或加熱塑膠容器。

●環境防護：
開空氣清淨機、選擇過濾良好的飲水來源。

●骨頭保養：
規律負重運動（走路、慢跑、重量訓練）；補充鈣、維生素D、Omega-3。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中