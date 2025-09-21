健康網》冷氣吹出乾眼症？ 菠菜、藍莓、葡萄救眼睛

菠菜等能幫助濾藍光、保護黃斑部；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕滑手機到眼睛刺澀？冷氣房待久覺得像沙漠？甚至戴隱形眼鏡時，好像有小石頭在刮？你可能已經默默把眼睛「榨乾」了！營養師陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」提醒，乾眼症不是只有缺水，而是「淚膜三明治」結構出問題──只要油脂層、水液層或黏液層有異常，就會讓眼睛乾澀、灼熱甚至紅腫。

為什麼眼睛越來越乾？

●3C過度用眼：正常每分鐘眨眼15–20次，滑手機時僅剩5次。

●環境乾燥：冷氣、暖氣、電扇直吹，加速淚液蒸發。

●隱形眼鏡：長時間佩戴影響含氧量，淚液分布不均。

●年齡影響：40歲後淚液分泌下降。

●荷爾蒙變化：女性更年期後淚腺分泌減少。

●熬夜＋少喝水：修復差、水分不足。

●飲食不均衡：油炸甜食過多，缺乏抗氧化營養素。

藍莓、黑葡萄富含花青素，能促進微血管循環、減緩眼疲勞；圖為示意圖。（圖取自freepik）

營養補給「眼睛水嫩不卡澀」

●Omega-3好油脂：深海魚、亞麻籽、奇亞籽，可穩定油脂層、減少發炎。

●葉黃素＋玉米黃素：菠菜、羽衣甘藍、蛋黃，幫助濾藍光、保護黃斑部。

●維生素A＋鋅：胡蘿蔔、南瓜、牡蠣、南瓜子，維持角膜與夜間視力。

●維生素C&E：奇異果＋堅果，抗氧化雙搭檔。

●花青素：藍莓、黑葡萄、紫甘藍，促進微血管循環、減緩眼疲勞。

日常護眼6招

1. 20-20-20法則：用眼20分鐘，看遠20秒。

2. 刻意眨眼：幫助淚膜穩定。

3. 人工淚液：選無防腐劑型。

4. 環境加濕：避免冷氣直吹。

5. 隱眼減量：每天不超過8小時。

6. 睡眠＋補水：晚上是眼睛修復的黃金時間。

陳珮淳提醒，乾眼症不是小問題，如果沒有改善，可能會導致慢性不適甚至視力受損。想要「眼睛水嫩不卡沙」，一定要同時調整飲食與生活習慣。

