健康網》失眠好苦翻來覆去 網紅醫曝3招助改善

2025/09/23 14:27

不少人受失眠之苦，網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）建議，如果躺在床上20分鐘後仍睡不著，先起床放鬆一下；圖為情境照。（圖取自freepik）

不少人受失眠之苦，網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）建議，如果躺在床上20分鐘後仍睡不著，先起床放鬆一下；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人受失眠之苦，在床上翻來覆去就是睡不著，很多人不得不借助藥物，卻是吃得膽戰心驚。網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）建議3招改善睡眠，其中一個方法就是，要記得一事，床就只是用來睡覺，只要身體躺在床上就是準備要睡覺。而一旦躺在床上20分鐘仍無法入睡，不妨先起身做伸展運動或泡腳，讓身體感覺放鬆。

蒼藍鴿於臉書專頁「蒼藍鴿的醫學天地」拍影片分享「改善失眠的方法」，他提3個做法，幫助失眠的民眾改善狀況。

●只在床上睡覺

要改善你的睡眠狀況，第1項重點叫做「只在床上睡覺」。我們身體會記得我今天躺在床上，就是準備要睡覺。所以，今天當民眾把這個習慣建立起來，當你身體自然而然躺在床上，會比較自然地進入到入睡的模式。

●20分鐘後仍睡不著先起床放鬆

如果你真的翻來覆去睡不著，也不要勉強。通常學術論文，或是教科書建議，如果你在床上躺20分鐘，仍睡不著的話，建議起身離開床，到燈光昏黃的環境，做些放鬆的事情，例如伸展、泡腳、冥想。

●固定作息

固定的時間睡覺、固定的時間起床，因為我們身體有很固定式的模式，建議即使是假日也不要讓作息差太遠，保持生理時鐘更穩定。

避免做的事

1.午后3點後的小睡別太久

如果是中午12點多一點，小睡30分鐘還可以，但是假設小睡太久，超過1個小時，會有問題，這會導致晚上睡不好。

2.不要過早上床勉強入睡

因為當你的生理時鐘已經習慣，例如你習慣晚上1、2點入睡，剛好隔天要早起，於是11點去躺床，變成你很想要趕快睡著，但是睡不著。在調整睡眠週期的時候，通常建議半小時調整。

舉例來說，假設你原本習慣在半夜1點入睡，為了調整睡眠週期，你可能先調整在12點半上床，等經過1-2週習慣之後，再往前移半小時至12點上床。一旦突然地往前提早1-2小時上床睡覺，常常無法入睡。

