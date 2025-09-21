自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》秋蟹大軍「鋅」登場！ 盤點5大常見蟳蟹特色

2025/09/21 18:46

螃蟹能搭配蒜蓉與豆腐同蒸，或與洋蔥、雞蛋大火快炒，甚至入鍋煮粥、火鍋，都是饕客心頭好；圖為花蟹。（新北市漁業處提供）

螃蟹能搭配蒜蓉與豆腐同蒸，或與洋蔥、雞蛋大火快炒，甚至入鍋煮粥、火鍋，都是饕客心頭好；圖為花蟹。（新北市漁業處提供）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋天正是品嚐肥美螃蟹的最佳季節！農業部漁業署在臉書發文分享，台灣沿近海常見的蟳蟹種類多元，包括花蟹、三點蟹、沙蠘、石蟳及旭蟹等，不僅外型特徵鮮明、料理方式多變還能補鋅；不管是清蒸蒜蓉豆腐，還是洋蔥大火快炒，都是秋冬餐桌上最令人期待的美味。

5大常見蟳蟹這樣分

●花蟹（鏽斑蟳）：背殼有橘紅色對稱粗條斑紋，中央還帶黃色十字架狀斑紋，肉質結實。適合清蒸、蛋炒。

●石蟳（善泳蟳）：殼甲粗糙似石頭，個頭小但蟹螯肉飽滿，常用來炒蟹腳。適合鍋煮、焗烤、醬炒。

●旭蟹（蛙形蟹、海臭蟲）：頭胸甲細長，外觀特別，肉質鮮甜、蟹膏濃郁。適合蒸、煲湯。

●三點蟹（紅星梭子蟹）：背殼上有三個明顯紅褐色斑點，肉質細嫩，蟹黃蟹膏豐富。適合蒸、爆炒。

●沙蠘（遠海梭子蟹）：雌雄花紋不同，雄蟹帶雲斑紋，雌蟹則呈墨綠色。適合酒蒸、爆炒。

最對味的料理法

除了最能凸顯鮮甜的「清蒸」，螃蟹也能搭配蒜蓉與豆腐同蒸，或與洋蔥、雞蛋大火快炒，甚至入鍋煮粥、火鍋，都是饕客心頭好。

三點蟹（紅星梭子蟹），背殼上有三個明顯紅褐色斑點。（資料照）

三點蟹（紅星梭子蟹），背殼上有三個明顯紅褐色斑點。（資料照）

挑蟹小提醒

漁業署也呼籲，購買螃蟹時請注意殼寬尺寸：

●旭蟹殼長＞6公分；

●花蟹、三點蟹、梭子蟹殼寬＞9公分；

●石蟳殼寬＞7公分。

另外，每年8月至12月禁止購買抱卵母蟹及腹部未自然連附於胸部腹甲的螃蟹，讓母蟹安心產卵、維護海洋資源。

螃蟹營養價值高

北秀健康管理診所營養師沈宛徵也指出，螃蟹是高蛋白、低脂肪的健康食材，含有優質蛋白幫助修復組織，並富含不飽和脂肪酸，有益心血管健康。同時更是「微量元素寶庫」，特別是鋅，能幫助提升免疫力，秋冬吃蟹還能為防感冒加分。美味之餘，也別忘了理性挑選，支持永續海洋！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中