健康網》秋蟹大軍「鋅」登場！ 盤點5大常見蟳蟹特色
李惠芬／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕秋天正是品嚐肥美螃蟹的最佳季節！農業部漁業署在臉書發文分享，台灣沿近海常見的蟳蟹種類多元，包括花蟹、三點蟹、沙蠘、石蟳及旭蟹等，不僅外型特徵鮮明、料理方式多變還能補鋅；不管是清蒸蒜蓉豆腐，還是洋蔥大火快炒，都是秋冬餐桌上最令人期待的美味。
5大常見蟳蟹這樣分
●花蟹（鏽斑蟳）：背殼有橘紅色對稱粗條斑紋，中央還帶黃色十字架狀斑紋，肉質結實。適合清蒸、蛋炒。
●石蟳（善泳蟳）：殼甲粗糙似石頭，個頭小但蟹螯肉飽滿，常用來炒蟹腳。適合鍋煮、焗烤、醬炒。
●旭蟹（蛙形蟹、海臭蟲）：頭胸甲細長，外觀特別，肉質鮮甜、蟹膏濃郁。適合蒸、煲湯。
●三點蟹（紅星梭子蟹）：背殼上有三個明顯紅褐色斑點，肉質細嫩，蟹黃蟹膏豐富。適合蒸、爆炒。
●沙蠘（遠海梭子蟹）：雌雄花紋不同，雄蟹帶雲斑紋，雌蟹則呈墨綠色。適合酒蒸、爆炒。
最對味的料理法
除了最能凸顯鮮甜的「清蒸」，螃蟹也能搭配蒜蓉與豆腐同蒸，或與洋蔥、雞蛋大火快炒，甚至入鍋煮粥、火鍋，都是饕客心頭好。
挑蟹小提醒
漁業署也呼籲，購買螃蟹時請注意殼寬尺寸：
●旭蟹殼長＞6公分；
●花蟹、三點蟹、梭子蟹殼寬＞9公分；
●石蟳殼寬＞7公分。
另外，每年8月至12月禁止購買抱卵母蟹及腹部未自然連附於胸部腹甲的螃蟹，讓母蟹安心產卵、維護海洋資源。
螃蟹營養價值高
北秀健康管理診所營養師沈宛徵也指出，螃蟹是高蛋白、低脂肪的健康食材，含有優質蛋白幫助修復組織，並富含不飽和脂肪酸，有益心血管健康。同時更是「微量元素寶庫」，特別是鋅，能幫助提升免疫力，秋冬吃蟹還能為防感冒加分。美味之餘，也別忘了理性挑選，支持永續海洋！
