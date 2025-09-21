健康網》看肩痛踢到鐵板 美千萬網紅醫：小痛差點磨成大病

美國千萬網紅家庭醫師麥克分享自己因肩盂唇舊疾，遭遇不愉快的就醫經驗，呼籲大家注意；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕美國千萬網紅家庭醫師麥克（Mikhail "Mike" Varshavski D.O.）在YouTube頻道分享他的肩盂唇舊疾就醫經驗，他表示，自己身為醫師，找了運動傷害有口碑的醫師，結果卻踢到鐵板，這個病灶吃了不少苦頭才痊癒。

麥克在YouTube頻道上擁有1430萬的訂閱，他發布「我作為病人的可怕經歷」吸引508萬次觀賞，而下方的留言更精彩，許多粉絲也留言，寫下他們不愉快的經驗，甚至有的已涉及醫療糾紛。一位女網友分享，自己在青少年時的經歷，明明是闌尾炎卻因急診室醫師連檢查都沒做，直接判定為經痛，以致於回家暈倒，闌尾破了，緊急被送回醫院動手術。

麥克說，自己的舊疾是在青少年時，做重量訓練不慎造成肩盂唇疼痛，後來他做了針灸，起初很快將不舒服壓下來，但也慢慢失效，醫師改做更深層治療，像是轉針、彈針，雖然確實也得到不錯的緩痛，但再去施針，卻更痛，甚至懷疑針傷到神經，導致神經痛，也就是神經損傷。他伸手去拿較遠的東西，手的張力造成患部像著火般的痛。

因此，麥克開始尋找治療神經痛的專家，因為他研判自己是某條神經出問題，可能是血腫或者是神經瘤，心中也有底，應該會進行「神經剝離術」，但是他來到這位大名鼎鼎、網路評價頗高的專家診間，卻大失所望。

麥克說，看到本人與網站上的照片相差甚遠，甚至外型也不太一樣，人看似健康有問題。麥克告訴自己要先放下成見。在進行醫師問診，沒想到這位醫師自顧滔滔不絕，講些潛在療法，要麥克施打一種抗憂鬱藥，再來介紹打PRP，這時，麥克有些警覺，因為PRP至今並沒有充分科學證據，可以治療這類痠痛問題。

沒有醫德 令麥克反感

接著，醫師告訴麥克，口服抗憂鬱藥會變胖。他要麥克去做超音波，但麥克發現，醫師的手抖太厲害，無法取得清晰影像，以致讀取內容非常不準，最重要的是超音波做錯位置，還一直在談論肘部。此外，這位醫師還犯了一個很大忌諱，他在麥克面前，高談闊論另一名病人，還把他的全名說出來，此舉完全摧毀麥克最後一個醫病信賴。

麥克忍住情緒，決定中止治療。他表示，這位醫師沒有問病史、沒有做身體診察，而他推薦的療法全部都是自費，最令麥克無法接受的是，他未顧及另一位病人的隱私，把個資全說了。麥克也向診所表達不滿，他們將診察費全數退回。麥克說，這是自己看病以來，最糟糕的一次經驗。

後來麥克在社群網站上找到專業醫師，自己也找了兩個與他相似的病例報告，都是因針灸施針不慎造成神經損傷。麥克在接受口服藥物後，患部疼痛改善，持續使用類固醇一週，全部治療都往好的方向挺進。他也叮嚀大家，看診經驗不舒服，對醫師診治有疑問，不要再猶豫，換個醫師試試。

