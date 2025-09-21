自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》看肩痛踢到鐵板 美千萬網紅醫：小痛差點磨成大病

2025/09/21 18:21

美國千萬網紅家庭醫師麥克分享自己因肩盂唇舊疾，遭遇不愉快的就醫經驗，呼籲大家注意；示意圖。（圖取自freepik）

美國千萬網紅家庭醫師麥克分享自己因肩盂唇舊疾，遭遇不愉快的就醫經驗，呼籲大家注意；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國千萬網紅家庭醫師麥克（Mikhail "Mike" Varshavski D.O.）在YouTube頻道分享他的肩盂唇舊疾就醫經驗，他表示，自己身為醫師，找了運動傷害有口碑的醫師，結果卻踢到鐵板，這個病灶吃了不少苦頭才痊癒。

麥克在YouTube頻道上擁有1430萬的訂閱，他發布「我作為病人的可怕經歷」吸引508萬次觀賞，而下方的留言更精彩，許多粉絲也留言，寫下他們不愉快的經驗，甚至有的已涉及醫療糾紛。一位女網友分享，自己在青少年時的經歷，明明是闌尾炎卻因急診室醫師連檢查都沒做，直接判定為經痛，以致於回家暈倒，闌尾破了，緊急被送回醫院動手術。

麥克說，自己的舊疾是在青少年時，做重量訓練不慎造成肩盂唇疼痛，後來他做了針灸，起初很快將不舒服壓下來，但也慢慢失效，醫師改做更深層治療，像是轉針、彈針，雖然確實也得到不錯的緩痛，但再去施針，卻更痛，甚至懷疑針傷到神經，導致神經痛，也就是神經損傷。他伸手去拿較遠的東西，手的張力造成患部像著火般的痛。

因此，麥克開始尋找治療神經痛的專家，因為他研判自己是某條神經出問題，可能是血腫或者是神經瘤，心中也有底，應該會進行「神經剝離術」，但是他來到這位大名鼎鼎、網路評價頗高的專家診間，卻大失所望。

麥克說，看到本人與網站上的照片相差甚遠，甚至外型也不太一樣，人看似健康有問題。麥克告訴自己要先放下成見。在進行醫師問診，沒想到這位醫師自顧滔滔不絕，講些潛在療法，要麥克施打一種抗憂鬱藥，再來介紹打PRP，這時，麥克有些警覺，因為PRP至今並沒有充分科學證據，可以治療這類痠痛問題。

沒有醫德 令麥克反感

接著，醫師告訴麥克，口服抗憂鬱藥會變胖。他要麥克去做超音波，但麥克發現，醫師的手抖太厲害，無法取得清晰影像，以致讀取內容非常不準，最重要的是超音波做錯位置，還一直在談論肘部。此外，這位醫師還犯了一個很大忌諱，他在麥克面前，高談闊論另一名病人，還把他的全名說出來，此舉完全摧毀麥克最後一個醫病信賴。

麥克忍住情緒，決定中止治療。他表示，這位醫師沒有問病史、沒有做身體診察，而他推薦的療法全部都是自費，最令麥克無法接受的是，他未顧及另一位病人的隱私，把個資全說了。麥克也向診所表達不滿，他們將診察費全數退回。麥克說，這是自己看病以來，最糟糕的一次經驗。

後來麥克在社群網站上找到專業醫師，自己也找了兩個與他相似的病例報告，都是因針灸施針不慎造成神經損傷。麥克在接受口服藥物後，患部疼痛改善，持續使用類固醇一週，全部治療都往好的方向挺進。他也叮嚀大家，看診經驗不舒服，對醫師診治有疑問，不要再猶豫，換個醫師試試。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中