健康網》紫地瓜才是高纖王 農糧署：料理前多3撇步更出色

〔健康頻道／綜合報導〕地瓜高纖，能促進腸道消化，營養價值高。農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，地瓜不只好吃，還富含膳食纖維、礦物質、維生素、花青素等營養素。營養學者洪泰雄針對不同顏色的地瓜營養素進行補充，像紅肉地瓜含維生素A、C，有助於護眼；黃肉地瓜含有維生素B群和礦物質，可緩解疲勞；紫心地瓜富含花青素，具強效抗氧化力。

農糧署指出，地瓜又稱甘藷，是世界第7大糧食作物。台灣地瓜99%都是國產，全臺各地皆有種植，以雲林、彰化、臺南為主要產地，一年四季都能吃到新鮮品種，常見有淡黃色的台農57號（黃金地瓜）、橙紅色的台農66號（紅心地瓜）以及紫色的台農73號（紫玉地瓜）等。地瓜除了美味，還富含膳食纖維、礦物質、維生素、花青素等營養。

營養學者洪泰雄補充，不同顏色的地瓜，營養價值也大不相同。他針對常見的紅肉、黃肉、紫肉3種地瓜進行比較：

●紅肉地瓜：富含β-胡蘿蔔素，維生素A、C含量高，有助於護眼及提升免疫力。 且因含鉀量高，有益維持血壓穩定。食用易有飽足感，是低熱量、高營養的澱粉來源。

●黃肉地瓜：鈣含量為三者之冠，有助於骨骼健康；維生素B1含量也最高，有益體內能量代謝，緩解疲勞。鉀含量也不少，同樣有利於維持正常血壓。

●紫心地瓜：含豐富花青素，被視為強效抗氧化劑，可降低體內發炎反應，有益於防癌、護肝和記憶力。此外，也是膳食纖維含量最高的「高纖王」，有助促進腸道蠕動、改善便秘。

地瓜雖然營養價值極高，但想煮得好吃也有撇步。農糧署列出以下3個「眉角」供民眾參考：

●泡水防變黑：削皮或切塊後先泡水，能洗去乳汁、避免氧化變黑。

●炒、燴、燉前半煎炸：讓地瓜更緊實、口感不軟爛，顏色也更誘人。

●先蒸再烤更綿密：想烤出濃郁地瓜香，可先用電鍋蒸熟，待中心熟透再進烤箱，香氣提升之餘，口感也更鬆綿。

