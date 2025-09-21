國際失智症日》建立從「診間到客廳」 守住失智者、家庭

與會者在台灣臨床失智症年會上的ASK問答牆，表達對失智症主題的關注程度。（台灣臨床失智症學會提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台灣臨床失智症學會（TDS）與大台南熱蘭遮失智症協會（ZDA），於今（21）日的「921國際失智症日」，在成大醫學院舉行失智症年會。在聯合宣示上，兩會以全球倡議主題「Ask About Dementia」出發，呼籲把「敢問、會問」變成通往診斷與支持的入口，並把功能導向的失智復健與居家復能，真正銜接到日常照護路徑。

21日的年會，由衛福部次長呂建德與中央健保署長陳亮妤談到高齡社會下的健保新政：以大數據與數位工具強化慢性病管理、在宅與遠距服務，並在總額架構下兼顧新藥引進與第一線人力（癌症新藥與含藥專款、 健保雲端與HIS升級等），這些方向，為失智症的早期辨識、分級分流與跨域合作鋪路。

上述兩會的理事長徐榮隆（TDS）、白明奇醫師（ZDA）共同強調，臨床端要把每一次提問轉為清楚可懂的診斷流程與明確轉介；社區端則以據點、志工與照顧者支持，把復健與非藥物介入帶進生活，建立從「診間到客廳」的無縫路徑。

活動現場的 「ASK問答牆」 即時票選顯示，與會者最關注的主題依序為B藥物治療與非藥物治療（約36%）、A預防與早期診斷（約34%）、D資源與政策（約16%）、C照護與生活（約14%）。此結果將彙整為Top 10 Q&A，回饋於衛教與服務設計。

年會並邀請美國與南韓專家分享抗澱粉樣蛋白治療與實務經驗，聚焦從早期診斷到及時介入的照護路徑，強化國際交流。期能讓每一個「想問」都有回應；每一個「確診」都接上復健與居家支持；臨床、社福與政策同向前進，才能守住失智者及其家庭的生活功能與尊嚴。

