自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》孩子熱情卻沒人緣？ 心理師授4招不再白目

2025/09/25 15:42

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新分享，活潑孩子的雙面刃可能是因為太過熱情而沒有界線；圖為情境照。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新分享，活潑孩子的雙面刃可能是因為太過熱情而沒有界線；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕若孩子性格熱情、堪比里長伯，總是能很快地與人打成一片，該如何幫助他們發揮正面優勢，避免因為沒有邊界感踩到地雷而不自知呢？台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新列出4個方法：慢下來觀察別人與場合、練習接受拒絕、理解內向同儕感受並調整說話方式、接納不同的喜好。

黃閎新於臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」發文分享過往遇到熱情孩子的經歷，像是有個孩子每次上課前都能在等候區交到新朋友，30秒內就能玩在一起；另一個孩子則以「大聲公」聞名，他沒有要吵架，只是習慣用很響亮的聲音展現自己；還有一個是具有「當自己家人」個性的孩子，總能號召大家一起來玩自己發明的新遊戲。

黃閎新提醒，如果這些孩子的父母是個性謹慎、很重視界線和禮貌的人，看在眼裡可能會覺得膽戰心驚，甚至好氣又好笑，覺得孩子為什麼這麼「厚臉皮」？其實，每個孩子的特質都有可能是雙面刃，重點不在於壓抑，而是如何幫助他們發揮自身優勢，避免踩雷而不自知或感到委屈。因此，他分享4個方法，協助爸媽更好地引導孩子：

●慢下來觀察別人與場合：孩子可以先看清楚情境，再決定怎麼開口。例如：「你在玩積木嗎？我也想一起！」這樣比直接衝上去更容易被接受。

●練習接受拒絕：孩子需要知道，被拒絕不代表自己不好。例如：「如果別人說不要，你可以回：『好，那我等一下再問。』」這樣能保有彈性，也避免尷尬。

●理解內向同儕的感受，調整口氣與音量：透過角色扮演，幫助孩子體會害羞同學的心情。例如：「想像一下，如果你很害羞，突然有人大喊：『快來玩！』可能會嚇到人。你可以換成溫和的口氣：『要不要一起玩？』這樣對方更容易接受。」

●主導時接納不同的喜好：孩子常常很會帶頭，但也要學會妥協。例如：「如果你想玩下棋，但有人想打球，可以說：『那我們先下一局棋，再去打球，好不好？』」這樣能兼顧不同的需求。

黃閎新提醒，孩子的熱情和活潑，本身就是很珍貴的優勢。如果能在過程中學會觀察、等待和尊重，他們就能在保持真誠的同時，也被更多人喜歡和接納。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中