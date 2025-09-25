健康網》孩子熱情卻沒人緣？ 心理師授4招不再白目

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新分享，活潑孩子的雙面刃可能是因為太過熱情而沒有界線；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕若孩子性格熱情、堪比里長伯，總是能很快地與人打成一片，該如何幫助他們發揮正面優勢，避免因為沒有邊界感踩到地雷而不自知呢？台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新列出4個方法：慢下來觀察別人與場合、練習接受拒絕、理解內向同儕感受並調整說話方式、接納不同的喜好。

黃閎新於臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」發文分享過往遇到熱情孩子的經歷，像是有個孩子每次上課前都能在等候區交到新朋友，30秒內就能玩在一起；另一個孩子則以「大聲公」聞名，他沒有要吵架，只是習慣用很響亮的聲音展現自己；還有一個是具有「當自己家人」個性的孩子，總能號召大家一起來玩自己發明的新遊戲。

請繼續往下閱讀...

黃閎新提醒，如果這些孩子的父母是個性謹慎、很重視界線和禮貌的人，看在眼裡可能會覺得膽戰心驚，甚至好氣又好笑，覺得孩子為什麼這麼「厚臉皮」？其實，每個孩子的特質都有可能是雙面刃，重點不在於壓抑，而是如何幫助他們發揮自身優勢，避免踩雷而不自知或感到委屈。因此，他分享4個方法，協助爸媽更好地引導孩子：

●慢下來觀察別人與場合：孩子可以先看清楚情境，再決定怎麼開口。例如：「你在玩積木嗎？我也想一起！」這樣比直接衝上去更容易被接受。

●練習接受拒絕：孩子需要知道，被拒絕不代表自己不好。例如：「如果別人說不要，你可以回：『好，那我等一下再問。』」這樣能保有彈性，也避免尷尬。

●理解內向同儕的感受，調整口氣與音量：透過角色扮演，幫助孩子體會害羞同學的心情。例如：「想像一下，如果你很害羞，突然有人大喊：『快來玩！』可能會嚇到人。你可以換成溫和的口氣：『要不要一起玩？』這樣對方更容易接受。」

●主導時接納不同的喜好：孩子常常很會帶頭，但也要學會妥協。例如：「如果你想玩下棋，但有人想打球，可以說：『那我們先下一局棋，再去打球，好不好？』」這樣能兼顧不同的需求。

黃閎新提醒，孩子的熱情和活潑，本身就是很珍貴的優勢。如果能在過程中學會觀察、等待和尊重，他們就能在保持真誠的同時，也被更多人喜歡和接納。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法