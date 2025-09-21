自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

社群媒體吹捧蛋白質 專家警告已排擠膳食纖維攝取

2025/09/21 15:15

市售的蛋白粉產品已成為許多人飲食中的主要成分，專家警告，過度關注蛋白質的攝取，可能已排擠掉對膳食纖維的需求。示意圖。（資料照）

市售的蛋白粉產品已成為許多人飲食中的主要成分，專家警告，過度關注蛋白質的攝取,可能已排擠掉對膳食纖維的需求。示意圖。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國廣播公司（BBC）一篇深度報導指出，從蛋白棒到高蛋白咖啡，當前全球消費市場與社群媒體正掀起一股對蛋白質的狂熱崇拜。然而，多位營養學家與醫師提出警告，這種對單一營養素的過度執著，正在排擠掉另一種對人體長期健康至關重要的營養素膳食纖維的攝取，恐將帶來潛在健康風險。

報導指出，蛋白質與纖維在人體內扮演著截然不同卻都不可或缺的角色。英國南威爾斯大學營養學講師貝克特博士（Dr Emma Beckett）解釋，蛋白質如同人體的「建築基石」，負責建構與修復肌肉、皮膚等組織。而英國國民醫療保健服務（NHS）外科醫師拉詹（Dr Karan Rajan）則將纖維比喻為腸道的「掃帚」，能促進規律排便，並有助於降低全身性的發炎反應，進而減少心臟病、中風及第二型糖尿病的風險。

市場與虛榮心驅動的蛋白質崇拜

分析認為，蛋白質之所以備受追捧，部分原因在於其效果「肉眼可見」。美國《男性健康》副主編基塔（Paul Kita）直言，蛋白質能幫助男性打造理想的肌肉外觀，這背後存在「虛榮因素」。此外，全球蛋白粉市場預計將從2021年的44億美元（約新台幣1347億元），增長至2030年的193億美元（約新台幣5910億元），龐大的商業利益亦是主要推手。消費市場研究專家更警告，部分傳統被視為垃圾食品的品類，僅僅是加入一匙蛋白粉，就可能誤導消費者認為其屬於健康食品。

專家警告過量攝取潛藏風險

報導強調，過度關注蛋白質，不僅會讓人忽略攝取足夠的蔬果與全穀物以獲取纖維，對身體也可能造成直接傷害。專家警告，過量的動物性蛋白與腎結石有關，對腎臟病患者更可能加劇病情。

同時，部分高蛋白產品為了平衡蛋白質的苦味，會額外添加糖分，反而增加身體負擔。貝克特博士總結，人體並非靠單一燃料運作的引擎，過度專注於單一營養素，是對健康觀念的「重大風險」，呼籲民眾應回歸攝取多元營養素的均衡飲食。

